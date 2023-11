Hat nap alatt négy találkozót játszott le idegenben a Debreceni Egyetem jégkorongcsapata: előbb Erdélyben lépett jégre három ízben az Erste Ligában, a Gyergyói HK 5–2-re verte, a Brassót ugyanilyen arányban legyőzte, majd a Csíkszereda diadalmaskodott 7–4-re ellene. A romániai túra után kedden 2–1-re verték a fekete-fehérek az UTE-t idegenben, a Magyar Kupa odavágóján - írja a deac.hu.

– Felemás érzésekkel értékelem az elmúlt négy meccset, mert úgy érezzük, sok szempontból javult a játékunk – fogalmazott Vaszjunyin Artyom vezetőedző. – Kezdenek beépülni az új emberek, viszont egy erdélyi túráról nehéz kilenc ponttal hazatérni. A Gyergyó ellen okosan és jól játszottunk, persze nem mi irányítottunk azon a mérkőzésen, de erre számítottunk. Sajnos egy-két hibán elúszott a találkozó. Kétszer is vezettünk, majdnem sikerült többet is kihoznunk abból az estéből. A Brassó ellen 50 percnyi jó hokival meg tudtuk szerezni a három pontot, bár a második harmadban volt egy kis káosz a játékunkban. A Csíkszereda ellen azt éreztem, több van bennünk, azonban nagyon megindultunk, és elvitt minket a fiatalos hév. Ha beindultunk, akkor nagyon beindultunk, és hat gólt kaptunk az első játékrészben. Gyermeteg hibáinkból ajándékoztunk számukra 7-8 helyzetet, ebből hatot gólra váltottak. Öt percre szétestünk, és amikor újra domináltunk, nem voltunk eléggé hatékonyak a kapu előtt. Az is nyerhető meccs volt véleményem szerint. A keddi UTE elleni kupacsata előtt tudtuk, hogy a bajnokságban nyolc találkozót nyertek zsinórban, azaz nagyon jó csapat ellen mentünk jégre, sok utazás után. Tudtuk, hogy nem leszünk frissek, taktikusan hokiztunk, kiváló kapusteljesítmény is volt nálunk, a végére el is fáradtunk, de jó védekezéssel sikerült nyernünk. Egyébként a hátsó alakzat teljesítményén még sokat kell dolgoznunk, ám elégedettek lehetünk az eredménnyel. Nincs sok idő a pihenésre, hiszen folyamatosan jönnek a meccsek, tíz nap alatt hat összecsapást vívunk, ami nem kevés. A jövőben fegyelmezett védekezéssel és jobb helyzetkihasználással sikeresebbek lehetünk. Ugyanis túl sok lehetőség kell ahhoz, hogy be tudjunk találni – összegzett a tréner.

A DEAC hokisai pénteken 18 órától az Erste Liga alapszakaszában ismét az UTE vendégei lesznek.

– Egy bajnoki nyilván másabb, mint egy kupameccs, utóbbi sorozatban egy rossz találkozón elcsúszhat a kvalifikáció. A visszavágót is meg kell nyernünk, mert a hokiban egy gól nem előny. Az Erste Ligában nincs döntetlen, itt például érdemes levinni a kapust, ha úgy alakul valamelyik együttes számára a találkozó vége. Pontokért utazunk Újpestre, nehéz meccs lesz, de nem lehet más célunk.