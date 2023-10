Az erdélyi három meccses menetelés után kedden este már a Magyar Kupában volt jelenése Vaszjunyin Artyom alakulatának, az az UTE várt a csapatra, amellyel az Erste Ligában majd pénteken este is összecsapnak, ugyancsak idegenben. A két gárda a bajnokságban már találkozott ebben a szezonban, akkor egy izgalmas találkozón 3–1-re a Debreceni Jégcsarnokban.

Rögtön az elején Hetényi Zoltánnak akadt védeni valója, aztán kiegyenlítetté vált a játék. Nem sokkal később Sági Mátét is megmozgatták a debreceniek, mindkét kapusnak figyelnie kellett. Majdnem tíz perc telt el, amikor Saarlelainen cselezgetett egészen közel Hetényihez, de nem tudott a hálóba találni, majd Balázsi lövését védte a debreceni hálóőr. Hetényi folyamatosan résen volt, ezúttal is igazolta klasszisát. A szünet előtt nem sokkal Mihalik András löketét blokkolták a védők. Az utolsó két percet emberhátrányban játszotta le a DEAC, Metsavaino hatalmas lövését védte Hetényi, így gól nélkül zajlott le az első harmad - írja a deac.hu.

Majd ugyanígy folytatódott a második húsz perc is, Hetényi állt a vártán, nyomtak a házigazdák. Majd Novotny tesztelte távolról Ságit, nem sokkal tévesztette el az irányt a debreceni. Ismét Ságit zavarta meg Mihalik, végül nem került a hálóba a pakk. A 10. percben emberelőnyben támadhatott a Debreceni Egyetem, Mingazov távoli, mellé ment lövésén kívül azonban nem volt a DEAC veszélyes. Ezt követően Nádasy ziccerét fogta Hetényi. 6 perc volt hátra a második szünetig, amikor megszerezték a vezetést a házigazdák: Szabó Rácz Maxim verte be a pakkot. Mindössze hét másodperc volt hátra, amikor Mihail Bucsikin védhetetlen bombát lőtt az újpesti kapuba.

Nagy elánnal vetették bele magukat a küzdelembe a felek, és az első percekben a debreceni kapu előtt pattogott a korong. A nagy iram ellenére sportszerű volt a mérkőzés, alig volt némi kakaskodás a találkozó során, ez mindenképpen pozitívum. Nagyjából az etap közepén emberelőnybe került a DEAC, Vasziljev kétszer is izmos lövést küldött a kapura, majd Dominik Novotny már meg is szerezte a vezetést együttesének. 8:54-gyel a vége előtt Hetényi kétszer is védett, majd rátenyerelt a korongra. Nagyot melózott a hajdúsági védelem, az volt a kérdés, kibírja-e a hátralévő öt percet. 3:24 volt hátra, amikor emberhátrányba került a DEAC. Kitűnően ölték azonban az időt, ezzel nagyon értékes sikert arattak!

A visszavágó november 21-én lesz a cívisvárosban.