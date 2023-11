Hétfőn folytatta menetelését a bajnokságban a DEAC, ezúttal a bajnoki címvédő Haladás látogatott a DESOK-ba. Előzetesen a vendégek számítottak a találkozó esélyeseinek, de Vass Ottóék is bizonyították már, bárkinek képesek borsot törni az orra alá.

A meccset a DEAC erőszakosabban kezdte, s látszott Dróth Zoltánékon, hogy némiképp váratlanul érte őket. A 2. percben a fekete mezes hazaiak veszélyeztettek, de a labda elkerülte a kaput. A kontrából a pirosban futsalozó vendégek veszélyeztettek, de Faragó hatalmasat mentett. A debreceniek hosszú labdákkal próbálták meglepni a „Halit”. A 7. percben Dróth Zoltán lépett ki ziccerben, de a hajdúságiak kapusa óriásit mentett. A rangadó elején rendesen gyűrték egymást a felek, de kiegyenlített erők küzdelmét láthatták a nézők. Dróth Zoltán továbbra sem állt le, de Thiago is veszélyeztette a Vas vármegyeiek portáját. A játékrész felére zömére védekezésre kényszerültek a hazaiak, de Faragó kapus állta a sarat. Egy-egy labdakimenetelnél érződött, jól jönnek az apró szünetek a debrecenieknek. A 12. minutumban Harmati lépett ki óriási ziccerben, de Alasztics hárítani tudott. A félidő utolsó perceire két nagy helyzetet is elpuskáztak a vendéglátók, egyszer Alasztics védett, Ulloa próbálkozása pedig fölé szállt. A félidő utolsó perceit nagyon megnyomta a piros mezes együttes, aminek meg is lett az eredménye: Santos rohant végig a pályán, majd bombázott a DEAC kapujába (0–1). Érződött a frusztráció azért a vendégeken, Rutai Tamás pedig egy jókora könyököst osztott ki Thiagonak, akit percekig ápoltak a földön, de csak sárgát kapott érte a Haladás futsalosa. Az állás az első játékrészben nem változott.