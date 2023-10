Mindkét együttes a dobogóra pályázik, így kijelenthetjük, hogy rangadó vár a debreceni együttesre – írja a dvsckezilabda.hu. A legutóbbi három szezonban ez a két csapat bérelte ki a dobogó legalsó fokát, 2021-ben a dunántúli együttes, azóta kétszer a DVSC Schaeffler végzett a bajnokság harmadik helyén, s ezúttal is ez a cél mindkét együttesnél.

A Mosonmagyaróvár egyéves másodosztályú kitérő után, 2018-ban jutott vissza az NB I.-be, s azóta szisztematikus építkezés folyik a kisalföldi városban. Ennek leglátványosabb eredménye volt a 2020-2021-es szezonban megszerzett bronzérem, amely végleg felhelyezte az ország kézilabdatérképére a települést. A kőkemény rivalizálás ellenére meglehetősen jó a Loki mérlege a Móvár ellen. Az ellenfél a visszajutása óta mindössze egyszer tudott nyerni a piros-fehérek ellen, még 2020 szeptemberében, a Főnix Arénában, s mint később kiderült ez a siker alapozta meg a klubtörténeti bronzérmet. Ezen kívül debreceni siker született, idén februárban pedig 28–28-as döntetlent játszott a két együttes az UFM Arénában. Abban a csarnokban, ahol még soha nem kapott ki a hajdúsági csapat, hiszen legutóbb 2016 októberében tudott hazai pályán nyerni a DVSC ellen a Mosonmagyaóvár, amely akkor még Mosonszolnokon játszotta mérkőzéseit.

Az idei bajnokságot remekül kezdte a Gyurka János által irányított Motherson-Mosonmagyaróvár, hiszen a Budaörs elleni magabiztos idegenbeli siker után szeptember 6-án, hazai pályán legyőzték a Győri Audi ETO-t. Egy héttel a történelmi bravúr után a Ferencváros otthonában is helyt álltak, a zöld-fehérek csak a második játékrészben tudták megtörni az MKC-t, amely azóta az Alba-Fehérvár, a Vác és a Vasas ellen is magabiztosan nyert.

A DVSC-nél a válogatott szünet után Győrben jött össze újra teljes létszámban a csapat, hiszen Füzi-Tóvizi Petra a vasárnap esti ausztriai meccs után ott várta be társait, csakúgy, mint a brazil válogatott portugáliai edzőtáborából hétfő hajnalban Bécsbe érkező Mariana Costa. Tamara Haggerty a holland és Jovovics Jovana a szerb válogatott Eb-selejtezői után Debrecenbe érkezett, csakúgy mint a junior válogatott Csernyánszki Liliána, valamint a korosztályos együttessel dolgozó Szilágyi Zoltán-Kudor Kitti edzőpáros. A magyar válogatott két EHF Európa Kupa meccsét kihagyó Vámos Petra meggyógyult betegségéből, így kedden reggel ő is ott volt a csapatbuszon, amely Győr felé indult.

Portálunknak korábban Szilágyi Zoltán vezetőedző már elmondta, hogy nagy csatára számít, a klub honlapjának pedig Gabrijela Bartulovic, a nyáron Debrecenbe szerződő kapus beszélt. – Egyértelmű, hogy ez lesz a legfontosabb hét a mostani szezonban – mondta a szerdai rangadó előtt a legutóbbi, Békéscsaba elleni bajnokin 35 lövésből 17-et hárító, így 49 százalékos hatékonysággal teljesítő horvát játékos. – Nehéz lesz, de készültünk rá, sokat edzettünk, szóval csak tennünk kell a dolgunkat. Biztos nem lesz egyszerű, de meg tudjuk szerezni a 4 pontot a két meccsen, persze egyelőre csak a Mosonmagyaróvárral foglalkozunk. Nagyon jó középső játékosaik vannak, illetve az irányító, a bal átlövő és a jobb átlövő posztról is kitűnően lőnek kapura, és ahogy emlékszem rájuk az előző két szezonból, szeretnek is távolról próbálkozni. Emellett a védekezésük is rendben van, sőt van egy jó kapusuk is, szóval próbáltunk mindezekből felkészülni. Ugyanakkor nekünk is a maximumot kell nyújtani, ha jó eredményt szeretnénk elérni – fogalmazott.

A szerdán 18 órakor kezdődő Motherson-Mosonmagyaróvár–DVSC Schaeffler mérkőzést Hargitai Gábor és Markó Gábor vezetik majd, a találkozót az M4 Sport-csatorna pedig élőben közvetíti.