Debrecenről, a debreceniekről és a debreceniségről kezdett posztsorozatba a Facebook-oldalán Puskás István kultúráért felelős alpolgármester, aki ennek a folyamnak az első részét vasárnap, a másodikat hétfőn publikálta. A bejegyzések felvezetőiben rámutatott, a közösségi oldalán e három fogalom mentén szokta összefoglalni a kultúra életét a városban. A posztokban egyrészt konxtextualizálja ezeket a fogalmakat, és egyesével, részletesen is kifejti őket.

Puskás István, Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere

Forrás: Napló-archív

Mivel most a számvetés ideje van, végéhez közeledik az a ciklus, melyben a város szolgájául szegődtem, gondoltam, én is átnézem, mire jutottam, jutottunk 2019. október - pontosabban én 2020. január - óta. Három bejegyzésben érkezik az összefoglaló, a fenti három fogalom szerint, aztán lesz még egy negyedik, egy ráadás is

– írta Puskás István.

Puskás István a debreceniségről

A szombaton megjelent írása az identitás kérdését, azaz a debreceniség témáját járta körbe. Mint írta, amikor alpolgármesterként elkezdett gondolkodni azon, hogy a város lokális identitásának számos eleme közül van-e olyan, ami karakteresebb, jellegzetesebb a többinél, könnyen rátalált a nyelvre, az irodalomra és a könyvre. Hozzátette:

ha egy emblematikus tárgyat kell választania, ami magában foglalja lokális kultúránkat, akkor a könyvet választaná.

Mint kifejtette, a könyvnek Debrecenben majd' ötszáz éves hagyománya és meghatározó jelene van, köszönhetően az 1561-es alapítású Alföldi Nyomdának.

Puskás István ezután a debreceni irodalom fontossá válásának okairól is írt; szerinte ez a református műveltségnek köszönhető, valamint annak, hogy

Debrecen, a valós, a fizikai város évszázadokon keresztül nagyon is tűnékeny, sérülékeny volt (…), annál erősebb volt viszont az imaginárius, a képzeletbeli város léte, ami pedig épp az elbeszéltségben, az elbeszélésben, a nyelvben, az irodalomban élt és él.

Az alpolgármester arra jutott, hogy az értékeket, teljesítményeket és identitáselemeket saját magunk számára is minél inkább tudatosítani kell. Azokat a folyamatokat pedig, amelyek ezekkel az identitáselemekkel foglalkoznak, érdemes hálózatba fűzni, hogy érezhetőbb legyen a hatásuk. Mint írta, az önkormányzatnak is a feladata ezeknek a kollaborációknak támogatása, és mindenekelőtt ezeknek a tagjaival kezdett dialógusba még a covidjárvány alatt.

A teljes szövegben Puskás István a területen megvalósított kézzelfogható eredményekről is ír, úgy mint

a Térey-könyvünnep,

a Könyv barátai hálózat

vagy a Méliusz-könyvtár ingyenes használata.

Puskás István Debrecenről

Puskás István pünkösdhétfőn a három fogalom közül Debrecen témájával folytatta. Azt írta, a XiX. század elején kialakult a „debreceniség” negatív toposza, és egy idő után a debreceniek is elhitték magukról, hogy a város „nem Közép-Európa egyik fontos műveltségi, oktatási, szellemi központja, nem a magyar nemzeti identitás egyik bölcsője, nem jelentős kereskedő és iparos város, hanem egy vidéki porfészek.” Viszont posztja szerint voltak és most is sokan vannak olyanok, akik büszkék arra, amit a város létrehozott és létrehoz évszázadok óta, és ma is meglátják nemcsak a hiányokat, hanem a város erényeit is.

Személyes tapasztalatom az, hogy Debrecen leghangosabb szidalmazói, ellendrukkerei rendre a kisujjukat sem hajlandóak mozdítani tettekben, s a nem cselekvésre rögtön ezer érvük, mentségük, kibúvójuk is van

– tette hozzá Puskás István.

Debrecen épített örökségére rátérve az alpolgármester kiemelte, a város most történelmi léptékű változáson megy keresztül. „Ami azzal jár, hogy a személyes emlékeinkben rögzített terek átalakulnak, márpedig a szubjektív percepcióink nagyban meghatározzák gondolkodásunkat, ítéleteinket. Ezért fontos az a szakmai, tudományos párbeszéd, ami elemző módon feltárja a háttereket, összefüggéseket is. Én személy szerint is nagyon sokat tanultam ezen disputákból magáról a városról csakúgy, mint arról, milyen viszonylást lehet hozzá és a változáshoz kialakítani” – jegyezte meg Puskás István, aki ezután az egyes történelmi korszakok mentén arra mutatott rá, hogy a városképnek és az épületeknek nem feltétlenül van „eredeti” állapotuk.

Arról is írt, hogy a város szívügye az épített örökség, mindig aktív részese az erről szóló beszélgetéseknek, valamint támogatta és támogatni is fogja az ilyen kiadványoknak a megjelenését, ezzel is segítve a társadalmi párbeszédet, a szemléletformálást.

A posztot, melyben többek között az örökségvédelemmel kapcsolatos intézkedésekről is szó van, teljes egészében itt lehet elolvasni: