Újabb idegenbeli párharc várt a DEAC floorballosaira: az ARES HC érdi otthonában léptek pályára Varga Gergőék. A debreceni csapat nem a legjobb előjelekkel várta a párharcot: kilenc mezőnyjátékos tudott játékra jelentkezni, így többen is duplázni kényszerültek.

A hazaiak kezdtek agilisebben: már az elején több feladata akadt a debreceni védelemnek, de a hatodik percben Illés Levente lövésére már nem volt ellenszer. A játékrész derekán is aktívabbak voltak és Dávid Bence és Fodor Dávid góljaival már háromra nőtt a hazai előny. A sok pontatlansággal játszó hajdúságo alakulat viszont fontos pillanatban zárkózott: Foltin Vencel szerezte az első DEAC találatot (3:1).

A középső felvonásra már koncentráltabban érkeztek az egyetemisták: több esetben is sikerült zavart kelteni a hazaiknál, gólt mégis az érdiek szereztek Fodor Attila révén.

A vendégek viszont nem engedték el a meccset: Radványi Balázs duplájával sikerült egyre csökkenteni a különbséget és volt labda az egyenlítésre is (4:3).

Minden energiát mozgósítottak

A záró játékrészre mindkét csapat fókuszáltan érkezett: érezhető volt, hogy aki gólt szerez, az utána is magánál tudja tartani a kezdeményezést. Változatos mérkőzést láthattak a nézők és hazaiak örömére Fodor Dávid, majd Illés Levente is beköszönt (6:3). Az utolsó energiáit is mozgósított a Debrecen, Praznovszy Pali révén újfent zárkózott is, de gyorsan válaszolt a hazai együttes (7:4). A végén a kapust lehozva is rohamoztak a cívisvárosiak, de nem akart megszületni az ötödik debreceni gól, a végeredményt is a hazaiak alakították ki.

Sok mozaik hiányzott a hajdúsági kirakósból, keseregni viszont nincs idő: folytatás szombaton a Torpedo ellen hazai környezetben – számolt be a gárda a hivatalos oldalán.