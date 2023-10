A záró játékrészben aztán ritmust váltott a DVSE, mely percek alatt eldöntötte a lényegi kérdéseket. Somorjai Sebestyén zsinórban háromszor vette be a tatabányaiak kapuját, majd Krizsai Ádám is beköszönt. A hajrában Macsi Martin is lőtt még egyet, a 15-7-es végeredményt pedig Bera Károly állította be az utolsó percben.