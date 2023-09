Gólgazdag mérkőzésen megszerezte első sikerét az idei szezonban a DVSE-Master Good. Kádár Kálmán együttese a tavalyi bronzérmes Angyalföldi Sportiskola csapatát győzte le 14-11-re az OB1/B harmadik játéknapján, olvasható a dvse.hu-n.

Egy régi ismerős, a korábban Debrecenben is megforduló Somlai Tamás lőtte a találkozó első gólját, melyet öt perc elteltével Somorjai Sebestyén egyenlített ki. A negyed végén ismét a balkezes szélső volt eredményes, de erre is volt válasza a vendégeknek (2-2).

Fej-fej mellett haladtak a felek a második nyolc percben is. A tempót ekkor inkább az ASI diktálta, de sokáig nem tudtak ellépni a debreceniektől. A félidő vége felé már kettővel vezetett a vendég csapat, de Rózsa Bence gondoskodott róla, hogy a félidőben „mindössze” egygólos hátrányban legyen a házigazda. A csapatkapitány Macsi Patrikot ráadásul különösebb ok nélkül végleg cserével kiállították, így nem volt könnyű helyzetben a DVSE (5-6).

Jót tett a nagyszünet a debrecenieknek, akik újult erővel és jó energiákkal tértek vissza a medencébe. Plusz Gergely Bencével a kapuban, aki remekül szállt be a meccsbe. Tőzsér Dávid rögtön egyenlített, majd a fiatal Bozgán Bence szerezte meg elsőt találatát DVSE-sapkában, ami egyben a vezetést is jelentette. A harmadik játékrész második fele gól nélkül telt el, egy azonban így is maradt a záró felvonásra (8-7).

Az utolsó felvonásban aztán beindult a góltermelés mindkét oldalon. A hazaiak már nem engedték át a vezetést az ASI-nak, sőt, szép fokozatosan növelték az előnyüket. A hajrában már csak az volt a kérdés, hogy mennyivel nyeri meg a rangadót a DVSE. A vége 14-11 lett, amely a címvédő első győzelme volt az idei kiírásban.

„Nem úgy kezdtünk, ahogy vártam, de ahogy haladtunk előre, fokozatosan ragadtuk magunkhoz az irányítást. Mérkőzésről mérkőzésre fejlődünk, ami mindenképpen biztató a jövőre nézve. Szerettünk volna bizonyítani a saját közönségünk előtt és ez sikerült is a végén. Örülök, hogy sikerült itthon tartani a három pontot” – nyilatkozta a lefújást követően Kádár Kálmán, a DVSE-Master Good vezetőedzője.

A debreceni klub jövő szombaton a Tatabánya otthonában folytatja a bajnokságot.