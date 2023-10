A DVSC Schaeffler a papírformának megfelelően magabiztosan, 365–24-re győzte le a Békéscsabát a bajnokság 5. fordulójában a Hódosban péntek este. A mérkőzés a Loki várta esélyesként, hiszen Szilágyi Zoltán alakulata eddig mind a négy bajnokiját behúzta, míg a viharsarkiak eddig egy siker mellett háromszor alulmaradtak, ráadásul legutóbb kiesett csapatkapitányuk, Giricz Laura, valamint egyetlen irányítójukat, az egykori lokista Román Dorinát is nélkülözték. Utóbbival ellentétben ott volt a pályán Szabó Dóra és Pásztor Bettina, mindkét kapus éveket töltött el a hajdúságiak kötelekében korábban.

Sok hiba

Egy keleti rangadóhoz képest meglehetősen kevesen foglaltak helyet a Hódos lelátóin a kezdés pillanatában. A hazai ultrák továbbra is távol maradtak a lányok meccseiről, így ismét edzőmeccs-hangulatban indult az összecsapás.

A Loki a Gabrileja Bartulovic - Töpner Alexandra, Hámori Konszuéla, Füzi-Tóvizi Petra, Planéta Szimonetta, Vámos Petra, Petrus Mirtill sorral kezdett, tehát a napokban a szerződését két évvel meghosszabbító Catherine Gabriel a kispadról szurkolhatott a dán Odense ellen jól védő horvát poszttársának.

Egy-egy kihagyott helyzet után a vendégek szereztek vezetést, melyet Vámos betörése után Töpfner egalizált hetesből. Először 3–-nél vezetettek – Vámos volt eredményes – a piros-fehérek az 5. percben. A 7. percre befutott a Békéscsaba 35 főt számláló ”keménymagja”, ekkor 5–3-at mutatott az eredményjelző. Sok volt a technikai hiba a hazai támadásokban, de ez nem bosszulta meg magát folyamatosan növelte előnyét a Debrecen.

Amíg a technikai hibákon csak bosszankodtunk, azt viszont szomorú volt hallgatni, hogy három tucat csabai hangja hallatszott a csarnokban. Persze a hazai góloknál örült és tapsolt a lelátó népe, meg elvétve felhangzott egy-egy kósza Hajrá, Loki!, Hajrá, cívisváros!, de az első viszonylag nagyobb számú vendégtábor elnyomta a Hódos közönségét.

A vendégek a 14. minutumban kikérték az első idejüket, érthető is volt, mert eléggé kilátástalannak tűnt a lilák játéka. 13–6-nál egy kis időre befagyott az eredmény, a három perces gólcsendnek Hámori vetett véget, érkezett is a második csabai időkérés. Ahogy érkeztek a hazai friss erők is: Csernyánszki Liliána, Tamara Haggerty, Jovovics Jovana és Elinore Johansson. Bartulovic fogott, mint a festék, ennek köszönhetően általában két debreceni gólra egy békéscsabai jutott. Aztán jött egy hazai visszaesés, és 14–10-nél fordultunk rá az utolsó percekre. Szilágyi Zoltán is letette az asztalra az időkérést jelző T-betűt, hogy egy kis fejmosásban részesítse tanítványait, végül 16–11-es állásnál vonultak pihenőre a csapatok.

Costa-show

Fordulás után a brazil válogatott Mariana Costának is bizalmat szavazott a debreceni szakvezetés, ”Mari” a szokásos lendületével és tűzzel vetette bele magát a játékba. Ez rá is fért a csapatra, mert a szünetet követően nehezen pörgött fel a Lokomotív, továbbra is sok volt a hiba a hazaiak kézilabdájában. A liláknál jól védett Pásztor, így a vendégek azt el tudták érni, hogy egy ideig nem nőtt a különbség. Vámos Petrával nem tudtak mit kezdeni a viharsarkiak, a válogatott irányító szebbnél szebb gólokkal ragadtatta tapsra a nézőket.

Az utolsó negyedórára Catherine Gabriel váltotta Bartulovic-ot, Costa sem húzta be a kéziféket, 15 perc játék után 3/3-nál tartott, minden gólját a szokásos vehemenciával ünnepelte a közönség ovációja közepette.

Vámos Míra is pályára került, és szinte azonnal kapott egy labdát a nővérétől, de hiba csúszott a befejezésébe, így a családi produkció végül nem járt sikerrel. Ám pár perc múlva már boldogan üthette össze a tenyerét, Gabrieltől kapott egy ”forintos” indítást, és ekkor már nem hibázott a fiatal balszélső. Costa negyedik találata után – a brazil szélső végül 6/6-al zárt – 30–20 volt az állás az 51. percben, szólt is a Tíz, tíz! rigmus a lelátóról.

A vége 36–24 lett, ilyen arányban is megérdemelten nyert a hullámzóan játszó Vasutas.

Jön a magyar-norvég

A válogatott EHF EURO Cup-mérkőzései miatt – szerdán 19 órától Magyarország–Norvégia a Főnix Arénában! – most egy szünet következik a bajnokságban, így a DVSC legközelebb október 18-án lép pályára, amikor a Mosonmagyaróvár vendégei lesznek Vámos Petráék.