Golovin Vlagyimir, a női válogatott szövetségi kapitánya kihirdette 18 fős keretét az októberi EHF EURO CUP-mérkőzésekre. A névsorban ezúttal mindössze ketten – Füzi-Tóvizi Petra és Vámos Petra –képviselik a DVSC Schaeffler együttesét. A magyar válogatott az első mérkőzésén Norvégiát fogadja október 11-én 19 órától a Főnix Arénában.

Golovin Vlagyimir, a magyar női válogatott szövetségi kapitánya: - Hasonló kerettel indulunk neki az EHF EURO Cup-mérkőzéseknek, mint tavasszal az Izland elleni vb-selejtezőknek. Szöllősi-Zácsik Szandra sérülése nagyon komoly veszteség számunkra, rövid és hosszú távon is. Albek Annát a visszatérők oldalán köszönthetjük, jó formában játszik klubcsapatában, bízom benne, hogy ezt a válogatottban is tudja folytatni. A szakmai stábban is történt változás, kapusedzői poszton Tatai Péter csatlakozott hozzánk, Janurik Kinga viszont szintén nem tud velünk lenni, sérülése miatt.

A magyar női válogatott 18 fős kerete az EHF EURO Cup-mérkőzésekre:

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Szikora Melinda (SB BBM Bietigheim, német)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri Audi ETO KC), Faluvégi Dorottya (SB BBM Bietigheim, német)

Jobbátlövők: Albek Anna (Motherson Mosonmagyaróvári KC) Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikolett (Gloria Buzau, román)

Irányítók: Debreczeni-Klivinyi Kinga (Moyra-Budaörs Handball), Pál Tamara (Gloria Buzau, román), Vámos Petra (DVSC Schaeffler),

Beállók: Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Füzi-Tóvizi Petra (DVSC Schaeffler), Pásztor Noémi (Motherson Mosonmagyaróvári KC)

Balátlövők: Juhász Gréta (Kisvárda Master Good SE), Kuczora Csenge (Praktiker-Vác)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szöllősi-Schatzl Nadine (Győri Audi ETO KC)

Az EHF EURO Cup programja:

2023. október 11.

18:15 Svájc-Ausztria

19:00, Debrecen: Magyarország-Norvégia (tv: M4 Sport)

2023. október 14.

16:45 Norvégia-Svájc

2023. október 15.

17:00, Schwechat: Ausztria-Magyarország (tv: M4 Sport)

2024. február 28/29.

Magyarország-Svájc

Norvégia-Ausztria

2024. március 2/3.

Svájc-Magyarország

Ausztria-Norvégia

2024. április 3/4.

Ausztria-Svájc

Norvégia-Magyarország

2024. április 6/7.

Svájc-Norvégia

Magyarország-Ausztria

A selejtezők csoportbeosztása:

1. csoport: Horvátország, Románia, Görögország, Bosznia és Hercegovina

2. csoport: Németország, Szlovákia, Ukrajna, Izrael

3. csoport: Hollandia, Csehország, Portugália, Finnország

4. csoport: Franciaország, Szlovénia, Olaszország, Lettország

5. csoport: Spanyolország, Észak-Macedónia, Litvánia, Azerbajdzsán

6. csoport: Montenegró, Szerbia, Törökország, Bulgária

7. csoport: Svédország, Izland, Feröer-szigetek, Luxemburg

8. csoport: Dánia, Lengyelország, Koszovó

A csoportok első két helyezettje, valamint a négy legjobb harmadik helyezett jut ki az Európa-bajnokságra (2024. november 28-december 15., Ausztria-Magyarország-Svájc

). A harmadik helyezett csapatok eredményeinél csak a csoport első és második helyén végzett csapatok elleni eredményeket veszik számításba. A szervező országok, valamint az előző kontinensviadal győztese, Norvégia már biztos résztvevőként az EHF EURO Cup-sorozatban készülhet a jövő év végi megméretésre.