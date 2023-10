Catherine Joelle Gabriel tavaly nyáron igazolt Debrecenbe a Paris 92 csapatától. Látványos bravúrjaival hamar belopta magát a szurkolók szívébe. Első szezonjában a bajnokságban és az Európa Ligában is voltak kiemelkedő mérkőzései. Például a Győr elleni idegenbeli találkozó, amikor a kapujára érkező lövések több mint felét hárította, de emlékezetes volt a kaproncai EL-meccs is, ahol jónéhány ziccer mellett két hetest is védett – olvasható a klubhonlapon.

A tavalyi bajnokságban övé volt a legtöbb védés, szám szerint 221. Az MKSZ statisztikája szerint 31 százalékos hatékonysággal védett, ez volt a hetedik legjobb mutató az NB I.-ben. Idén a bajnokságban eddig 38 százalékkal áll, egyedül a Bajnokok Ligájában mutatott teljesítménye marad el kicsit a várttól, igaz, ott más mezőnyben kell helytállnia…

Szeretne részese lenni

A klub újabb két évre szóló szerződést kínált neki, ami 2026 nyaráig szól, a francia játékos pedig nem sokat gondolkozott azon, hogy elfogadja-e. – Nem volt kérdés, hogy Debrecenben maradok, hiszen jól érzem magam itt.

A dolgozók, a szurkolók, a szponzorok és mindenki sokat tesz azért, hogy folyamatosan fejlődjön a klub, ami számomra nagyon fontos. Már eddig is sok mindent elértünk együtt, de vannak még komoly céljai a csapatnak a jövőben, és én szeretnék részese lenni ennek.

Úgy érzem, jó helyen vagyok, és tudok még itt fejlődni, hiszen a magyar a világ egyik legerősebb bajnoksága. Ja, és még egy dolog: így, hogy maradok még két évig, talán sikerül végre megtanulnom magyarul – mondta mosolyogva Catherine Gabriel.