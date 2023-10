A kilenc gólig jutó Vámos Petra is azon az állásponton volt, hogy kiváló meccset játszottak. – Több BL-mérkőzés van mögöttünk, érezem magamon, és a csapaton is, hogy kezdjük felvenni azt a tempót, és át tudjuk menteni a magyar bajnokságra. Úgy voltam ezzel a találkozóval, hogy most nem szeretnék semmin sem gondolkodni, csak élvezni a játékot, és a feladatomra koncentrálni – örülök, hogy ez most így sikerült!

A bajnokság egy rövid ideig szünetel, válogatott szünet következik, a legjobbak jövő szerdán 19 órától Debrecenben, a Főnix Arénában lépnek pályára a világ- és Európa-bajnoki címvédő Norvégia ellen az EHF EURO Cup első fordulójában. A Lokiból ezúttal Vámos Petra és Füzi-Tóvizi Petra kapottmeghívót.