– Kedden átmozgató jelleggel lesz egy afféle páros képzés, majd foglalkozunk a saját támadó játékunkkal is – ismertette a szakember portálunknak. – Szeretném, ha a legutóbbi Eb-n a norvégok ellen produkált 30 percet ki tudnánk tolni 60-ra. Nagy feladat már csak a dolgukat is megnehezíteni. Mentálisan nagyon stabilak, fizikálisan pedig az egyik legerősebb válogatott a világon. A nagy világversenyeken megszokotthoz képest más kerettel érkeztek, hoztak tapasztalatlan fiatalokat, vannak köztük szülésből visszatérők, nyilván nekik is megvannak a maguk céljaik az Eurokupában. De nekünk csak magunkkal kell foglalkoznunk és azzal, hogy minél jobban helytálljunk.

A legfontosabb, hogy bármi történik, aki a pályán van, egy pillanatra se veszítse el a hitét, és tudjon küzdeni az utolsó percig.

Ha kikapunk a norvégoktól, ez egy dolog, de biztos vannak olyan válogatottak, akik ellen a 60 perc küzdelem majd elég lesz rá, hogy eredményesen zárjuk a meccset. Az év végi világbajnokságot tekintve félúton vagyunk, a sérülések befolyásolták a keretösszetételt, de nagyjából a 90 százaléka itt van azoknak, akikkel számolunk a vébén – nyilatkozta Golovin Vlagyimir.

Alaposan bemelegítették a kézilabdázókat

Forrás: Czinege Melinda

A magyar női válogatott 18 fős kerete az Eurokupa-mérkőzésekre:

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szemerey Zsófi (Motherson Mosonmagyaróvári KC), Szikora Melinda (SB BBM Bietigheim, német)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győri Audi ETO KC), Faluvégi Dorottya (SB BBM Bietigheim, német)

Jobbátlövők: Albek Anna (Motherson Mosonmagyaróvári KC) Klujber Katrin (FTC-Rail Cargo Hungaria), Papp Nikolett (Gloria Buzau, román)

Irányítók: Debreczeni-Klivinyi Kinga (Moyra-Budaörs Handball), Pál Tamara (Gloria Buzau, román), Vámos Petra (DVSC Schaeffler)

Beállók: Bordás Réka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Füzi-Tóvizi Petra (DVSC Schaeffler), Pásztor Noémi (Motherson Mosonmagyaróvári KC)

Balátlövők: Juhász Gréta (Kisvárda Master Good SE), Kuczora Csenge (Praktiker-Vác)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC-Rail Cargo Hungaria), Szöllősi-Schatzl Nadine (Győri Audi ETO KC)

A norvég női kézilabda-válogatott kerete az Eurokupa-mérkőzésekre:

Kapusok: Marie Davidsen (CSM Bucuresti – Románia), Katrine Lunde (Vipers Kristiansand), June Krogh (Follo HK Damer)

Jobbszélsők: Malin Aune (Odense – Dánia), Emilie Margrethe Hovden (Győri Audi ETO – Magyarország)

Jobbátlövők: Stine Skogrand (Ikast Handbold – Dánia), Nora Mörk (Esbjerg – Dánia)

Irányítók: Live Delia (Sola HK), Henny Reistad (Esbjerg – Dánia), Stine Oftedal (Győri Audi ETO – Magyarország)

Beállók: Maren Aardahl (Odense – Dánia), Kari Brattset Dale (Győri Audi ETO – Magyarország), Vilde Mortensen Ingstad (CSM Bucuresti – Románia)

Balátlövők: Thale Delia (Odense – Dánia), Ingvild Bakkerud (Ikast Handbold – Dánia), Kristine Breistöl (Esbjerg – Dánia), Emilie Arntzen (CSM Bucuresti – Románia)

Balszélsők: Sanna Solberg-Isaksen (Esbjerg – Dánia), Camilla Herrem (Sola HK)