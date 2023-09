Szingapúr nyitja a hétvégén a 2023-as F1-es szezon levezető részét. Két év kényszerszünet után tavaly visszatért ez a helyszín, s vele az egyik legkedveltebb pálya a versenynaptárba. A Marina-öbölben rendezett verseny a szezon egyik legnehezebbje, amely extrém felkészülést követel meg a pilótáktól. Szingapúrban egy villanyfénynél rendezett nagyon különleges esti futam következik az európai nézők számára megszokott időpontban – írja közleményében az Amber PR.

Külön felkészülést igényel

Ez az ázsiai helyszín 2008-ban került be a versenynaptárba, s a két koronavírusos évtől eltekintve azóta rendeznek ott versenyeket. Sok új pálya kapott azóta bemutatkozási lehetőséget, de ez az éjszakai, utcai futam még most is a különlegesebbek közül való, amelyet ráadásul nagyon szeretnek a pilóták.

Az utazó cirkusz résztvevői számára igencsak megterhelő időszak zajlik: az esti kezdés miatt a pilótáknak nappal kell aludniuk, hogy este fitten állhassanak rajthoz. Emellett extrém tréninggel készülnek az időjárás kihívásaira. Carlos Sainz például általában a forró-párás szaunában való szobakerékpározással melegít a hétvégére, de a súlyzós edzések sem maradhatnak el.

A Marina-öbölben kialakított utcai pályán nehezebb vezetni, mint egy épített pályán. Helyenként elég buckás és Monacóhoz hasonlítva egy kör sokkal hosszabb. A fizikális felkészültségnek nagy a szerepe, hiszen a forróság és a magas páratartalom sokat kivesz az emberből. A pilóták akár három kilót is fogyhatnak a verseny során. A legnagyobb félelmet a csapatok számára azonban az erre a térségre jellemző hirtelen jövő viharos eső okozza. S esőt bizony jósolnak a hétvégére is, ami ha megérkezik, alaposan megkeverheti a kártyákat.

Nagyon nehéz előzni Szingapúrban

Tavaly nagy meglepetésre nem Max Verstappen ért célba elsőként az éjszakában, ő csak a hetedik lett. Helyette csapattársa, Sergio Perez gurította célba elsőként a Red Bullt. Ezzel Perez lett az ötödik pilóta, akinek 2008 óta sikerült megnyernie a Szingapúri Nagydíjat. A dobogó második és harmadik fokára a két Ferrari-pilóta, Charles Leclerc és Carlos Sainz állhatott fel.