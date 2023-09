Mint arról korábban beszámoltunk, a Loki egykori csatára, Haris Tabakovic aláírt a német másodosztályú Hertha BSC-nél. Sokak kétkedtek a támadó döntésében, s abban, hogy megállja-e majd a helyét a Dárdai Pál vezette kék-fehéreknél. Tabakovic rácáfolt a „károgókra”, ebben a szezonban eddig hat mérkőzésen hét találatot jegyzett, s kiosztott két gólpasszt is.

Haris Tabakovic a Lokiban is szerzett szép találatokat

Forrás: NS-archív

Felfigyeltek rá

A svájci támadó az EA Sports tiszteletét is kiérdemelte, hiszen a két héttel ezelőtti Braunschweig elleni összecsapáson mesterhármast szerzett a Hertha pedig 3–0-ra nyerte a találkozót. Az EA FC nevezetű játék készítői sem hagyták ezt figyelmen kívül, a hét csapatába is helyet kapott Tabakovic. A 80-as értékelésű lap egyébként a játék kezdeti szakaszában egyáltalán nem mondható rossznak. A 82-es lövési statisztika és a 85-ös fizikum egészen kiemelendő, s amennyiben továbbra is így teljesít a svájci támadó, biztosak lehetünk benne, hogy fogunk még találkozni a nevével az idei játékban.