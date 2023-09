Huszonnegyedik alkalommal rendezték meg Egerben az 1995-ben, harminckét éves korában autóbalesetben elhunyt egykori kiváló edző emléke előtt tisztelgő versenyt – számolt be a DSI Debrecen honlapja. A Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnokban 73 egyesület 487 judokája küzdött meg az érmekért, melyekből 1 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzérem Debrecenbe került. Diák C korcsoportban a 33 kilós Dobos Szofia felállhatott a dobogó legfelső fokára, míg Boros Kincső (30kg) a második helyen fejezte be az ukrán és szlovák sportolókat is felvonultató versenyt. A 45kg-ban érdekelt Zahari Imre az értékes negyedik helyig jutott.

Diák B korosztályban Harman Antal (32kg) jól küzdött, jutalma egy bronzérem, a 38 kilós Deák Bence pedig az ötödik helyen zárt. Diák A korcsoportban Fancsali László (38kg) csak a döntőben szenvedett vereséget, míg a serdülő Fedora Sándor (45kg) az ötödik helyen végzett súlycsoportjában. A nap krónikájához tartozik, hogy Balogh Péter sikeres bírói felminősítő vizsgán van túl, így a jövőben II. osztályú bíróként erősíti tovább a ÉKMRJSZ csapatát.