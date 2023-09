Szerdán Magyarországon is lezárult az átigazolási időszak a labdarúgásban, így gyakorlatilag szinte kialakult az NB I.-es csapatok kerete. Azért csak szinte, mert a transzfer ablak bezárulta után is van lehetősége igazolnia a gárdáknak, de csak olyan játékost, aki nem rendelkezett szerződéssel az átigazolási időszak lejártának pillanatában.

A DVSC-nél is nagy volt a mozgás a nyáron, a számos távozó mellett érkezett Brandon Domingues, Joao Oliveira, Vajda Botond, míg kölcsönbe Alexander Mojzis és Tuboly Máté játékjogát szerezte meg a klub egy-egy évre. A meghatározó játékosok közül csak az északmacedón válogatott Dorian Babunszki hagyta el az együttest, őt a szerb Andrija Majdevaccal pótolta a Vasutas.

Probléma lehet

A Haon Makray Balázst, a DVSC cégvezetőjét kérdezte arról, várható-e még játékosmozgás az együttesnél. A szakember hangsúlyozta, amíg nem ér véget egy átigazolási időszak, addig nem lehet felelősséggel kijelenteni, hogy már végleges a keret. – Amíg a transzferablak nyitott, és van olyan játékos, aki a csapat segítségére lehet hosszú távon, akkor mérlegelünk, de csak azért, hogy a létszámot duzzasszuk, nem fogunk igazolni – szögezte le. – Szeptember hatodika után már csak olyan labdarúgóval lehet megállapodni, aki az átigazolási időszak lejárta előtt nem rendelkezett szerződéssel, de ezeknél általában van valami probléma: vagy sérült, vagy nincs edzésben vagy már régen játszott, tehát náluk még a szokásosnál is alaposabban át kell gondolni, tegyünk-e neki ajánlatot. Véleményem szerint az elkövetkező hónapok tapasztalatai alapján már inkább a téli időszakban lesz érdemes beszélni az esetleges mozgásokról – ecsetelte a cégvezető.

Érkezhet még

Mivel a csatárposztról Babunszi mellett Antonio Mance is távozott, így a Loki hívei aggódni kezdtek, hogy a Bárány-Majdevac duó elégséges lesz-e a DVSC-re váró feladatok függvényében. Makray Balázs elmondta, az előretolt ék pozíciójára két jó megoldása is van Szrdjan Blagojevics vezetőedzőnek, de ha szükséges, más labdarúgók is bevethetőek azon a poszton. – Szécsi Márk is tud ott játszani és az NB III.-es csapatban is akad olyan játékos, aki feltalálja magát a védők között. Ám ez nem jelenti azt, hogy még ne érkezhetne új játékos. Már csak azért is, mert a külső bokaszalag-szakadást szenvedett Alexander Mojzis sérülése miatt lehet, el kell gondolkoznunk azon, hogy belső védőben új labdarúgót hozzunk – fogalmazott a cégvezető, aki arra is rávilágított, ilyen esetben sem ad hoc alapon történik a kiválasztás. – A játékosok nem úgy kerülnek a klubhoz, hogy jön egy telefon egy menedzsertől, mi pedig azonnal ugrunk és elhozzuk.

Egy új labdarúgó leigazolását aprólékos, hosszú munka előz meg: több szakemberünk vizsgálja, nézi az általunk meghatározott bajnokságokat, amelyekről a lehető legtöbb információt is begyűjtik, így ha a szakmai stábtól érkezik kérés egy adott pozícióra, akkor arra mindig több alternatívánk lesz.

A végső döntés a vezetőedző, a sportigazgató és a klubvezetés kezében van – magyarázta a cégvezető.