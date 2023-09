Annak idején a Haonon olvashattak róla először, hogy a DVSC látókörébe került Alexander Mojzis, az MFK Ruzomberok (Rózsahegy) védője. A 24 éves játékos érkezését nem sokkal később be is jelentette a Loki, a hírből kiderült, 1 évre kölcsönbe vételi opcióval került a piros-fehérekhez. A Transfermarkt által 500 ezer euróra taksált ballábas labdarúgó eddig egy Európa Konferencia Liga és négy OTP Bank Liga mérkőzésen lépett pályára a Vasutas színeiben – legutóbb a Kecskemét ellen megnyert mérkőzésen, ahol sérülés miatt már az első félidőben elhagyni kényszerült a pályát. Információink szerint elképzelhető, hogy a futballista egy ideig nem is tudja növelni a meccsei számát, mert a szerencsétlen ütközés következtében a elszakadt a bokaszalag a bal lábában, aki így akár hosszabb kihagyásra is számíthat.

Portálunk még a vasárnapi mérkőzés előtt kérdezte a védőt az eddigi tapasztalatairól. Mojzis elmondta, a vártnál is jobban ment számára a beilleszkedés.

– Az elejétől fogva remekül érzem magam a gárdánál, mindenki nagyon segítőkész, a csapattársak, az edzők és a klub dolgozói is, ami nagyban megkönnyítette a beilleszkedésemet – hangsúlyozta az Alex becenévre hallgató játékos. – Ott focizom, ahol az edzői stáb bizalmat szavaz.

Mivel ballábas vagyok, korábban játszottam balhátvédet, de középső védőként érzem magam a legjobban a pályán.

Tetszik a csapat stílusa, hogy igyekszünk irányítani a meccseket, és jól felépített támadásokat vezetni. Amit eddig láttam, az alapján úgy gondolom, a magyar bajnokság színvonalasabb a szlováknál, gyorsabb a játék, keményebbek a párharcok. Igyekeztem már Debrecent is minél jobban feltérképezni, amennyit láttam belőle, az tetszik: szép, nyugodt, jól élhető város, ahol minden van, ami kell. Boldog vagyok itt – nyilatkozta Mojzis, akinek gyors felépülést kívánunk.