Míg a debreceni próbálkozások kimaradtak, addig Ryu kétszer is büntetett, rövidesen 6–3-ra módosult az állás. Töpfner büntetőből volt eredményes, és ugyan Toft több ziccert is fogott, akadt, aki túl tudott járni az eszén, Jovovics egyre felhozta a Lokit. Tartották a lépést Hámoriék, a 19. minutumban 7–6-ra mentek Ulrik Kirkely tanítványai. Nem sokkal rá aztán ritmust váltottak a zöld-fehérek, ami az eredményben is megmutatkozott, három-négy találaton mozgott az előnyük.