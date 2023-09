A Ferencváros otthonában folytatta a felkészülési mérkőzések sorozatát a DEAC jégkorongcsapata. A zöld-fehérek az elmúlt öt évben minden alkalommal megnyerték a magyar bajnokságot, valamint kétszer az Erste Ligát, és vélhetően az idei küzdelemsorozatban is meghatározó szerepet töltenek majd be. A DEAC viszonylag korán, már a második fordulóban találkozik a fővárosiakkal az EL-ben, így most fel lehetett mérni, mi várhat rájuk október 1-jén – írják a klubhonlapon.

Vasárnap újra otthon

A szerdai, Tüskecsarnokban rendezendő mérkőzés első harmadában a DEAC szerzett vezetést: a 10. percben Kamil Mingazov passzát a fehérorosz Mihail Bucskin továbbította a hálóba.

A folytatásban többnyire kiegyenlített játék folyt a jégen, és ez volt az igaz a második játékrészre is, amelyen a küzdelem dominált, gól nem született. Az utolsó harmadban aztán nagyobb fokozatra kapcsoltak a hazaiak, akik kétszer többet lőttek kapura, mint a DEAC.

A védelmi megingásaikat kihasználva egy percen belül fordítottak, előbb Németh Attila egyenlített, majd Turbucz Martin találatával már 2-1 volt a Ferencváros javára. A 3-1-es végeredményt Galajda Zsombor állította be az 55. percben.

A hajrát tehát jobban bírták a zöld-fehérek, ám amíg a DEAC három csatársorral érkezett, addig az FTC végig négy sorral pörgette, így a végére frissebb tudott maradni.

A DEAC az utolsó felkészülési mérkőzését hazai pályán vívja a DVTK ellen szeptember 24-én, vasárnap 18.30-tól a Debreceni Jégcsarnokban, a belépés ingyenes.