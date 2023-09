A bajnokságból még négy mérkőzés van hátra. Bár mindegyiket hazai pályán játsszuk majd, nem lesznek könnyű meccsek. Egyelőre a tabella harmadik helyén állunk, és ha a négyből legalább kettőt sikerül megnyernünk, akkor a végelszámolásnál jó esélyünk van a dobogóra. Bárhogy is alakuljon a következő néhány hét, az már most látszik, hogy rengeteget léptünk előre tavalyhoz képest. A csapat játéka és a szakosztály szervezettsége is rengeteget fejlődött.