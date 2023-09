Megkezdi szereplését a MOL Magyar Kupában a DVSC, mely a sorozat harmadik fordulójában kapcsolódik be a küzdelmekbe; a Loki szombaton 15 órától az NB III.-as Eger otthonában vendégszerepel. A piros-fehérek történetük során eddig hatszor örülhettek kupaaranynak, legutóbb 2013-ban, amikor is a Győrt győzte le a Bozsik-stadionban 2-1-re, a debreceniektől Coulibaly duplázott. Tavaly a legjobb nyolc között búcsúztak a cívisvárosiak, miután 3–1-re alulmaradtak a Puskás Akadémiával szemben.

– Egyelőre csak az Eger elleni idegenbeli meccsel foglalkozunk. Tiszteljük az ellenfelet, s tudjuk, csak azért, mert az NB III.-ban szerepel, még nem jelenti azt, hogy biztosan továbbjutunk.

Persze ez a célunk, ez nem is lehet kérdés, de ehhez száz százalékot kell nyújtanunk. Sokat segíthet ebben a sérüléséből visszatérő Ferenczi János, aki teljes értékű munkát végezhet, fontos, hogy a szakmai stábnak minél több variációs lehetősége legyen. Sajnos akadnak hiányzóink, egyelőre nem számíthatunk két védőre. Meldin Dreskovicsra és Alexander Mojzisra, s nem játszhat Joao Oliveira és Vajda Botond sem.

A nyáron történtek változások a keretben, de meghatározó játékos csak egy, Dorian Babunszki távozott; persze az ő búcsúja nagy érvágás, mégiscsak a házi gólkirály hagyott el minket. De Bárány Donat egészséges, és mivel a csapatszellem is kiváló, biztos vagyok benne, a jelenlegi játékosállománnyal is sikeresek lehetünk. Ami pedig engem illet: örülök, hogy rendszeresen védhetek, szeretnék minél többször jó, kiemelkedő teljesítménnyel kirukkolva sokat hozzátenni a Loki eredményességéhez – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Megyeri Balázs, a DVSC kapusa.

A Kozármisleny ellen

Még a DEAC is állva van a kupában, Urbin Péter tanítványainak szintén szombaton délután háromtól van jelenésük, az NB II.-es Kozármisleny látogat a Dóczy utcai Sportcampusra. A Debreceni Egyetem alakulata legutóbb a Hatvant búcsúztatta 4–0-val, a nyitányon pedig 2–0-ra győzte le a Monostorpályit. A baranyaiak most kapcsolódnak be a kupaküzdelmekbe. Az Aczél Zoltán vezette gárda jelenleg a harmadik az NB II.-es tabellán, a válogatott szünet alatt pedig felkészülési mérkőzést játszott az élvonalbeli Fehérvárral, melyet 2–1-re le is győzött.

A MK 2022/23-as kiírásában a DVSC-t és a DEAC-ot a negyedik fordulóban hozta össze Fortuna, tavaly októberben 4–0-ra nyertek Baranyai Nimródék.

A harmadik körben egy mérkőzésen dől el a továbbjutás. A Magyar Kupa történetének első kiírása egyébként 1909. augusztus 13-án indult útjára, huszonnyolc csapat részvételével.