Még 2008-ban érkezett Berettyóújfaluba az akkor 21 éves székely center, Gál István. Pályafutását szülővárosában kezdte, 2003-tól ott is játszott, egészen, amíg az MVFC-be igazolt. Amikor a Mezei-Vill felvette a kapcsolatot vele, nem sokáig gondolkozott a váltáson, igent mondott az ajánlatra – számoltak be róla az Újfalu Facebook-oldalán, amelyen azt is megjegyzik, hamar beilleszkedett a csapatba, és kulcsjátékossá vált. Az MVFC mellett számításba vették a nemzeti csapatnál is, sok mérkőzést tudhat ott is magáénak. Az aktív pályafutása mellett edzőként is dolgozott, az idei szezonban az U13-as és az U15-ös korosztály trénere volt. Szerződése lejártával az élet más területein próbál szerencsét, felhagy a profi futsallal.

Rengeteget kapott a csapattól

„Érkezésem előtt a Székelyudvarhelyi SK-ban futsaloztam 20 éves koromig. A MVFC és az SK nagyon jó kapcsolatot ápolt, több felkészülési és barátságos meccset játszott a két klub egymással. 2007-ben Mezei József megkeresése után nem sokat gondolkodtam az ajánlaton, nagyon szimpatikus, jó csapatnak tűnt már akkor is.

Első perctől otthonosan és jól éreztem magamat a városban, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a mai napig itt élek a családommal. Ezalatt a 15 év alatt rengeteg sikert értünk el a csapattal. Minden évben éremért küzdöttünk, többször nyertünk bajnokságot, Magyar Kupát, Szuperkupát. Rengeteg szép élmény köt ide, hosszú lenne ezt mind felsorolni, de ha ki kell emelnem, talán a 2013/2014-es bajnoki döntőt és a Barcelona elleni Bajnokok Ligája mérkőzést mondanám. Ezen sok év alatt rengeteget kaptam a csapattól, amiért nem lehetek elég hálás.

Ezúton is köszönöm Mezei Józsefnek a sok éves bizalmat és szeretetet. Köszönöm edzőimnek, csapattársaimnak, minden csapat körül dolgozó embernek, akikkel ez idő alatt együtt dolgozhattam. Köszönöm a szurkolóknak a folyamatos biztatást. Végül, de nem utolsó sorban köszönöm a feleségemnek, hogy végig feltétel nélkül támogatott és biztatott. Sok sikert kívánok a csapatnak és remélem, legalább ilyen sikeres lesz a következő 15 év is.” – olvashatók Gál István gondolatai az MVFC Facebook-oldalán.