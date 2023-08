Maguknak köszönhetik

– Jól is kezdtünk, hamar megszereztük a vezetést, aztán gyorsan kaptunk egy szabadrúgás gólt, ami elkerülhető lett volna, és azzal visszahoztuk őket a meccsbe – hangsúlyozta a Haonnak. – Fordulás után több lehetőségünk is volt hármat közé tenni, de nem éltünk vele, és ezzel felbátorítottuk az ellenfelet, a mi játékunk pedig kapkodóvá vált, amit nem is értek, hiszen mindig mi vezettünk. Három-háromnál még inkább elveszítettük a fejünket, sajnos már hamarabb kikértem az idő, és már nem tudtam rendezni a sorokat. Sok futsalosunk nem tiszta fejjel játszott, kevesen nyújtottak elfogadhatót, így a teljesítményünk is gyenge volt – ez az ellenfelet nyilván felhúzza, minket pedig lenyom. A végén mindent egy lapra feltéve próbáltunk rohamozni. Öt faultja volt az ellenfélnek, lehoztuk a kapust, próbáltuk 5 a 4-es játékkal megnyerni a meccset, de játékosok mentálisan nem voltak abban az állapotban, hogy erre képesek legyünk, így sajnos ennyit érdemeltünk a meccsen. Ezt magunknak köszönhetjük leginkább, nyilván az is kellett hozzá, hogy a DEAC erőre kapjon, de azt gondolom, mi buktunk el két pontot. Előzetesen ettől féltem, hogy ha belekényelmesedünk a meccsbe, akkor ez lehet a vége. Az a baj, sok játékos el van tévedve amiatt, mert az elmúlt két idényben döntőt játszottunk.

Úgy gondolják, feleannyi munkával is el fogunk jutni oda, mert már mindenki sztár lett a csapaton belül.

Azt hiszik, innentől kezdve mindent majd vörös szőnyegen fognak eléjük tálalni – ennek ittuk most meg a levét. Elmondtam, hogy mit ne csináljunk, mire koncentráljunk, mégis mindenki csak a saját egyéni érdekét nézi, és azt csinálja, amit ő gondol. Nem az együttes eredményessége lebeg a szeme előtt, hanem először az én, és aztán a csapat – nyilatkozta Trencsényi János.

A bajnokság ötödik fordulójában az MVFC a Magyar Futsal Akadémia vendége lesz hétfőn 19 órától.