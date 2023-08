Pénteken kezdődött az idei Kösely Kupa, s mint ahogyan korábban beszámoltunk róla, a rossz időjárás sem tudta szerencsére megakadályozni a megnyitót. Immáron 42. alkalommal rendezik meg a lovas hajdú ősöknek és a hajdú hagyományoknak emléket állító lovasfesztivált Hajdúszoboszlón. Szombaton is rengeteg program várta a fürdőváros repülőterére kilátogatókat, ahol valóban minden a lovakról szólt. A város alpolgármestere, Kovács Gergely portálunknak számolt be tapasztalatairól. – Viccesen meg szoktam jegyezni, annyi idős vagyok, mint a kupa. Ahogy visszaemlékszek, már gyerekként is itt voltam.

Mindenki tudja, hogy Hajdúszoboszlón mekkora hagyománya van a lovaskultúrának, a szervezéssel a hajdú hagyományok tiszteletére is szeretnénk emlékeztetni. Napjainkban még nagyobb jelentősége van a Kösely Kupának

– szögezte le.

Kovács Gergely alpolgármester

– Szerencsére sokszor látogattam ki kicsiként a korábbi rendezvényekre, így összehasonlítási alapom is van. Hála az égnek akkor és most is sok látogatót vonzott, most is sokan vannak. Büszkék vagyunk rá, hogy 42 esztendőből mindig meg volt tartva, tegnap majdnem elmaradt a lovas felvonulás, de az időjárás végül kedvezett. Rengeteg programlehetősége van azoknak, akik kilátogatnak, remélem mindenki megtalálja számításait – fogalmazott Kovács Gergely.