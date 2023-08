Impozáns kezdésnek lehettünk szemtanúi – az őszi kemény pályás szezon kezdetén ez volt az első meccse ezen a borításon, valamint karrierje első Grand Slam-főtáblás mérkőzését játszotta a HSE klasszisa, Marozsán Fábián. A Nemzeti Sport érdeklődött nála, milyen érzés volt belülről átélni a Richard Gasquet elleni győzelmet, és hogy sikerült kezelni a harmadik játszmában történt megingást?

– Nagyon-nagyon jó érzés volt! Örülök, hogy főtáblás vagyok a US Openen, hogy sikerült elérni ezt a célt – mondta a világranglistán 92. Marozsán Fábián. – Még boldogabbá tesz, hogy egy ekkora játékost, mint Richard Gasquet, le tudtam győzni. Persze lehetett volna háromjátszmás is a mérkőzés, biztos megvan az oka, hogy miért nem így lett, de én hagytam el a pályát győztesen, és ez a lényeg. Ami a harmadik szettet illeti, valamikor sikerül az ilyet kezelni, máskor egyáltalán nem. Most szerencsére jól jöttem ki a szituációból. Szerválhattam a győzelemért, voltak mérkőzéslabdáim, úgyhogy nem volt könnyű, de meccsben tudtam maradni, és a végén a javamra dőlt el. Kifejezetten örülök a győzelemnek, főleg öt szett, két elbukott rövidítés és rengeteg elszalasztott lehetőség után.

Somogyi Zsolt, Fábi menedzsere elkísérte a versenyre, azonban edzője, Balázs György nem tartott vele. – Zsolt felügyel mindent, ami körülöttem történik – edzések, utazások –, nagyon sok mindenben segít, és úgy is beszéltük meg, hogy velem jön. Ez volt a helyzet Gyurival is, már a repülőjegye is megvolt, csak sajnos nem kapta meg idejében a vízumot, ezért nem tudott eljönni velünk.

Ez fájó, de folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, ugyanúgy igyekszik tenni a dolgát, mintha itt lenne. Persze képernyőn keresztül teljesen más nézni a mérkőzéseket, de beszélünk meccsek előtt és után, edzéseket követően, hogyan ment a játék, min kellene változtatni, esetleg milyen taktikával menjek fel a pályára. Nagyon itt van lélekben, rajta kívül álló okok miatt nem jött velünk. Egy percig se gondolja senki, hogy egy edző esetleg ne akarna a játékosa mellett lenni egy Grand Slam-tornán, de az élet most így hozta, megpróbálunk ebből a legtöbbet kihozni.

Meg kell szokni őket

Marozsán korábban úgy nyilatkozott, fontosnak tartja felerősödni az ötszettes, illetve három nyert játszmát igénylő mérkőzésekre. – Minden meccsből lehet valamilyen szinten tanulni, de amit korábban mondtam, azt most is tartom. Lejátszottam egy több mint háromórás összecsapást, ami meglehetősen nagy terhelést jelentett.

Ehhez sajnos egyáltalán nem vagyok hozzászokva, érzem a fáradtságot, a kisebb húzódásokat, kicsit be is vagyok lassulva. Nagyon sok hasonló mérkőzést kell játszanom más teniszezőkkel is, amelyek négy-öt szettig tartanak, vagy több három nyert játszmásat, amelyeket három-nullra megnyerek, vagy akár elveszítek. Ezek mind hozzáadnak a kondíciómhoz, egyszerűen meg kell szokni őket.

Eljutottam egy szintre, de kimondom őszintén: még a mezőny végéhez tartozom az itt játszók közül. Nem hiszem, hogy erre nem lehet edzeni, de a legjobb kondit, mentális erőt az adja majd, ha minél több meccset tudok játszani ezen a szinten, akkor talán fel tudok erősödni, mert mentálisan és fizikailag is szükség van erre – nyilatkozta Marozsán, aki szredán 20.30 körül kezd Mannarino ellen. A szoboszlóiak kiválósága szerint nehéz dolga lesz a második fordulóban a kiemelt, jó formában lévő Adrian Mannarino ellen, de mindent megtesz a siker érdekében.