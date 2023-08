Vidéki klub még sohasem adott annyi sportolót atlétikai világbajnokságra, mint a nemrég befejeződött budapesti eseményre. A DSI Debrecen kiválóságai sikeresen tették le névjegyüket a világ előtt – áll a klub közleményében.

– Büszkék is vagyunk rájuk – mondta Becsky András, a Debreceni Sportcentrum Kft. ügyvezetője. – Debrecen és vele együtt egyesületünk feliratkozott a hazai legnagyobb klubok közé. A jövő évi, párizsi olimpia igazán mérföldkő lesz életünkben, de ott sem szeretnénk csalódást okozni – tette hozzá.

A szakember senkit sem kívánt kiemelni az atlétáik közül, mert véleményi szerint mindegyik sportoló kiadta magából, ami benne volt. – Klekner Hanga például 450 centiméteres fantasztikus új egyéni csúcsot ugrott, a 18. helyen zárt és ezzel elégedettek lehetünk. Óriási drukk volt benne, nekem elmondta. Ennyi ember előtt, ilyen fantasztikus hangulatban még nem szerepelt. Akkora vastapsot kapott, hogy teljesen meghatódott tőle – említette meg.

Becsky András áttérve a gerelyhajító Szilágyi Réka 56 méter 21 centiméteres teljesítményére megemlítette, hogy a DSI sportolóját az elhúzódott vállsérülése is akadályozta a jobb eredményben. – Sok év van még a pályafutásából, rendkívül jó versenyzői alkat, rengeteg örömöt szerezhet Debrecennek a következő években – fogalmazott.

A férfi magasugrásból igazi show lett a végére köszönhetően az olasz győztesnek, meg a kiváló, ezüstérmes bahreini atlétának. – Azért a mi fiunk sem szégyenkezhet. Török Gergő harmadik lett az Universiadén, ami óriási teljesítmény, ő is a jövő embere. A mostani 214 centi a 32. helyre predesztinálta, de sokkal nagyobb tudású ugró, ezt mondta róla edzője is – tette hozzá.

A szakember úgy vélekedik, hogy a DSI Debrecen két gátfutója, Kerekes Gréta és Kozák Luca más kategóriát jelentenek. – Ők igazi nemzetközi hírű sportolók. Kerekes Gréta az egész vb legerősebb mezőnyében futott, és a 100 gát embert próbáló küzdelmében a 32. helyen zárt. A 13.09 jó eredmény, valljuk meg, csoda lett volna a középdöntőbe jutása. És akkor tegyük hozzá, nagyszerűen futott annak a 4x100-as váltónak a tagjaként is, amelyik új országos csúcsot ért el – elevenítette fel. Becsky András megjegyezte, hogy Kozák Luca mindössze négy századdal maradt el saját legjobbjától. – Nála volt az a zavaró esemény, amikor a mellette futó amerikai lány elesett. Sokan mondják, óvni kellett volna, mert a figyelem elvonása a baleset miatt, olyan tényező, ami elgondolkodtatta volna a zsűrit. Suba Lászlóék nem óvtak, nem is biztos, hogy helyet adtak volna nekik. Luca a 12,73-mal biztos párizsi résztvevő, ott pedig aztán bármi előfordulhat. Valljuk meg, ha most Pesten döntőbe jut, az óriási, és váratlan opció lett volna – mondta.

A Debreceni Sportcentrum Kft. ügyvezetője elégedett sportolói teljesítményével. – Egész héten a versenyek alatt trópusi meleg volt, lent, a katlanban még forróbb. A debreceni atlétika a csúcsra ért. Köszönet érte az edzőknek, a segítőknek, mindenkinek. Most már 2024-re, a párizsi olimpiára fókuszálunk – hangsúlyozta. Hozzátette, elégedett lenne, ha a várost jövőre is legalább öt sportoló képviselné.