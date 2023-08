A DEAC kosárlabdázóinak az előző idénye felemásra sikerült, hiszen az bajnokság első fele nem sikerült a legjobban. Azonban Andjelko Mandics kinevezését kötően magára talált az együttes, remek sorozatot produkálva bejutott a már elúszni látszó rájátszásba és végül a hatodik helyen végzett.

Még a szezon vége előtt megállapodott a klub a szerb szakemberrel a folytatásról, úgyhogy hétfőn az ő irányításával kezdte meg a felkészülést az együttes. A játékosok átestek az ilyenkor szokásos szezon eleji állapotfelmérésen és vizsgálatokon jelentkeztek a Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központban. Délután pedig az Oláh Gábor utcai sportcsarnokban jöhetett az első edzés, amelyre portálunk is ellátogatott.

Jól halad a felépülés

Öröm volt látni, hogy a májusban súlyos sérülést szenvedő Garamvölgyi Ákos is ott volt a tréningen és nyilatkozott is nekünk. – Szerencsére jól halad a felépülésem, ha minden igaz, akkor szeptember elején már kosárlabdás mozgásokat is végezhetek. Most a rehabilitációs időszak közepén járok, ami eddig remekül sikerült.

Mindent megkaptam a klubtól, az orvosi stábtól és a gyógytornásztól is, amire szükségem lehetett, és nagyon várom már, hogy elkezdhessem a munkát

– tette hozzá.

Garamvölgyi Ákos (jobbra) | Forrás: Czinege Melinda

A sportoló elmondta, hogy reggelente gyógytornára jár és erősítő gyakorlatokat végez. – Délutánonként a csapatedzés alatt pedig feltalálom magam, kardiózok egy kicsit, hogy ne vesszen el a kondi. Futni nem szabad egyelőre, azt majd a csak a következő hetekben lehet. Ettől függetlenül végig itt szeretnék lenni a fiúkkal minden edzésen és mérkőzésen – jegyezte meg.

Garamvölgyi Ákos elárulta, hogy egyik új érkező sem ismeretlen számára, hiszen legtöbbjük játszott korábban a magyar élvonalban.

Futás és kondizás

A tréning során Andjelko Mandics vezetőedző is beszélt portálunknak. – A következő két-három hét többnyire a fizikai felkészülésről szól majd. Futás és kondizás lesz az előtérben, természetesen a labda is előkerül majd, de az előbbieken lesz a hangsúly. A lényeg, hogy minél jobban felkészüljünk a bajnokságra – emelte ki.

Az új irányító, Deon Edwin egyelőre még nem csatlakozott a kerethez, de néhány napon belül megérkezik ő is. A keret összetételével kapcsolatban a szakember elmondta, hogy sok saját nevelésű akadémista alkotja majd a társaságot, akik sok lehetőséghez jutnak majd a mérkőzések során. Az biztos, hogy Mandics-mester nagyon jól ismeri a srácokat, hiszen tavalyi idényt még a második számú gárdával kezdte meg.

– Valószínűleg el kell, hogy térjünk az eredeti terveinktől. Sajnos Kovács Ákos egészségügyi gondok miatt egész idényre kiesett, úgyhogy emiatt variálnunk kell.

Az ötödik légiós helyünket szerettük volna üresen tartani, azonban így valószínűleg egy külföldi kosarassal kell Ákost pótolnunk. Bízom benne, hogy minél hamarabb megtaláljuk az ideális játékost – fogalmazott.

A DEAC kosárlabdázói első edzőmeccsüket augusztus 26-án egy szlovák együttes ellen játsszák, 30-án a Temesvár gárdája lesz az ellenfél, aztán pedig egy szlovákiai tornára utazik a gárda. – Több összecsapás is le van már kötve annak érdekében, hogy minél több meccsel készülhessünk a bajnokság szeptember 30-i rajtjára – említette meg.

Andjelko Mandics végül elárulta, hogy szeretnének valamivel jobb eredményt elérni, mint az előző idényben. – Stabilabb szezonban reménykedünk, hogy ne kelljen megint a sírból visszahozni az együttest – mondta. Hozzátette, bízik benne, hogy elkerülik őket a sérülések, ha ez megvalósul, akkor a keret képes lesz elérni a kitűzött célokat.