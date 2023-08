A piros-fehérek július közepén kezdték meg az alapozást, mint megtudtuk, a csúcsterhelésen már túl vannak a lányok. – Ugyan még a héten is volt állóképesség fejlesztés, viszont már közel sem kapnak olyan terhelést a játékosok, mint a felkészülés elején, közepén. A jövő héten már a finomhangolásé lesz a főszerep, illetve különböző felmérések is várnak majd a csapat tagjaira, hogy leszűrjük, mennyit léptünk előre az elmúlt hetekben – számolt be a DVSC korábbi kiváló játékosa, aki mára már megszokta, hogy az oldalvonal mellől, nem pedig a pályán tud segíteni, de azért néha még mindig furcsa érzés számára.