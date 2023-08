A hazaiak már korán előnybe kerültek, és bár meglépni nem tudtak, a szünetre is tartották fórjukat, 15–13-as állásnál fordultak a felek. A folytatásban is potyogtak a gólok, a hajrában feljött egy találatra a Loki, egyenlíteni azonban nem sikerült, a fővárosiak végül 31–28-ra húzták be a meccset. A debreceniek közül ezúttal Vámos Petra bizonyult a legeredményesebbnek, hétszer talált be.