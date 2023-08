Bécs bevételére készültek a DVSC játékosai és szurkolói, hiszen a Rapid Wienhez látogattak csütörtökön. Hosszú évek után kelhettek ismét ilyen jellegű – nyugati – túrára a Loki szimpatizánsai, hiszen köztudott, hogy az osztrák csapat tábora jó viszonyt ápol a Ferencváros ultráival, akik mintegy 50-en ott is voltak a hazai drukkerek között, s szurkoltak a Vasutas ellen. Jómagam DVSC szurkolóként érkeztem a helyszínre. Számítottunk rá, hogy sok magyarral fogunk találkozni az osztrák fővárosban – rengetegen dolgoznak Bécsben –, de arra nem, hogy gyakorlatilag ellepik a belvárost a cívisvárosi szurkolók. Bárhol sétáltunk a városban, mindenhol hallani lehetett a meccsről, de egy közös volt minden megszólalásban: a többség bizakodó volt. Kisebb terepszemlét követően el is indultunk a stadionhoz, amely nagyon hasonlított az FTC otthonához: több tízezer drukker zöld-fehérben, akik „szívélyesen” köszöntötték a magyar rendszámú gépjárművünket.

Forrás: Orosz Krisztofer-archív

Büszkék lehetünk

A szurkolók kitettek magukért, óriási hangorkán köszöntötte a játékosokat. Szerencsére a DVSC futballistái végig nyugodtnak tűntek, s időközben megérkezett a vendég tábor is, akik mintegy 1200-an lehettek szektorukban. Mondani sem kell, rendesen kifütyülték őket a hazai szimpatizánsok. Ennek ellenére a találkozó alatt többször is előfordult, hogy túlkiabálták a debreceniek a zöld-fehéreket, s az utolsó pillanatig buzdították kedvenceiket. Dzsudzsák Balázsék teljesítménye pedig magáért beszélt, magabiztos játék egy igazi katlanban, s 0–0-s döntetlen a Rapid Wien otthonában. Közelebb a gólszerzéshez egyértelműen a Loki állt, hiszen előbb a debreceni kapitány és válogatottsági-rekorder, Dzsudzsák Balázs, majd Kiziridisz is a kapufát találta el, míg a hazaiak fölénye csak meddő volt a találkozón. A gól nélküli végeredmény igazságosnak mondható, és a hajdúsági ultrák egyértelmű gesztussal jelezték, hogy elégedettek voltak a fiúk teljesítményével: a lefújást követően közösen elénekelték a futballistákkal a himnuszt.

Forrás: Orosz Krisztofer-archív

Bizakodó fanatikusok

A meccs után is hangosak maradtak a DVSC ultrái, akik rigmusokkal és „komló ízű szörppel” tartották fenn a lelkesedésüket. Egyikük, Pinczés Balázs a Haonnak nyilatkozott: – Remekül játszottak a srácok, büszke vagyok rájuk. Rengeteget jelent nekünk a debreceni labdarúgás, sok-sok éve járok a DVSC meccseire.

Hatalmas várakozással keltünk útra, és nem okoztak csalódást a fiúk. Szurkolói szemszögből is nagy presztízse volt az összecsapásnak, hiszen a hazaiak között Ferencváros ultrák is voltak, meg kellett próbálni leszurkolni őket, helyenként össze is jött. Remek érzés, hogy ennyien elkísérték a gárdát, szuper túra volt. Egy hét múlva következik a visszavágó, amelyen igyekszünk hatalmas hangulatot teremteni a Nagyerdei Stadionban, remélem, sikerül továbbjutni.

Amennyiben úgy fogunk játszani, mint ma, sikerülhet. Magas nézőszámra számítok, le kell győznünk a zöldeket! – mondta.