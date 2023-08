Noha nem a megszokott összeállításban lépett pályára a DVSC vasárnap délután, az OTP Bank Liga harmadik fordulójában a Zalaegerszeg elleni derbin, így is nyerni tudtak Szrdjan Blagojevics tanítványai. Már az első perctől látszott, a lokisták nagyon elszántak, a játékosok, akik pályára léptek, mindent elkövettek a siker érdekében. Megnyomták az elejét a hazaiak, akadtak is lehetőségeik, de gólig nem jutottak el. Hamarosan a ZTE is felvette a fonalat, kiegyenlítettebbé vált a játék.

A második félidő is a DVSC támadásaival kezdődött, mégis Milosevicsnek kellett nyújtózkodnia, hogy elérje Sajbán fejesét az 51. percben. Fél óra volt hátra, mikor a debreceniek mestere frissítette csapatát, Dzsudzsák, Mance és Kiziridisz is beállt. El akarták dönteni a meccset a cívisvárosiak, az erőfeszítéseik pedig sikerrel is jártak: a 83. minutumban Kiziridisz középen cselezte egyre közelebb magát a kapuhoz, majd jó 15 méterről kilőtte a jobb alsót, rajzolni sem lehetett volna szebb találatot. Ezzel el is dőlt az összecsapás, a DVSC 1–0-ra verte a Magyar Kupa címvédőjét.

A legendás mester bizakodó

A lefújás után Bódiék és a szurkolók együtt ünnepeltek, tudták, fontos sikert arattak. Boldogan hagyta el a Nagyerdei Stadiont Herczeg András is, a Loki legendás mestere, aki kérésünkre a véleményét is elmondta a látottakról.

– Egy parádés találattal sikerült megnyerni a találkozót. A stáb jól forgatta a csapatot, így meglett az áhított győzelem. Ellenfeleink alaposan ki szokták elemezni a DVSC játékát, stabil védekezéssel jönnek, a mieink viszont türelmesen, taktikusan játszanak, most is az első félidőben nagyon szépen átjátszottuk a középpályát, az utolsó passzok nem mindig jöttek össze, de a végére csak feltörtük a Zalaegerszeget.

Domingues egy technikás, gyors játékos, ezt ezúttal is bizonyította, az ifjú Baranyai Nimród is kiváló teljesítménnyel rukkolt elő, de ez elmondható minden pályára lépő játékosról, fontos derbit hoztak le sikerrel, azzal a Zalaegerszeggel szemben, mely megnyerte a Magyar Kupa előző kiírását, és szintén érdekelt volt a nemzetközi porondon

– vélekedett a DVSC Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója, aki anno BL-főtáblára juttatta a Lokit.

Herczeg András, a DVSC Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója

Fotó: Matey István / Forrás: Napló-archív

Mint ismert, a piros-fehérek az Európa Konferencia Ligában is érdekeltek, a selejtező harmadik fordulójában a Rapid Wien elleni 0–0-s odavágó után csütörtökön 21 órától a Nagyerdei Stadionban harcolhatják ki a továbbjutást.

– Egy kiélezett, nehéz találkozó vár az EKL-ben a Lokira, mely nagy lehetőség előtt áll, a ZTE elleni siker is lökést adhat az újabb ütközethez. Az odavágón bizonyították a debreceniek, van esélyük a továbbjutásra, a bécsi egy igazi ki-ki meccs volt, közel álltak a gólhoz, bízom benne, itthon sikerül felülkerekedniük. Koncentrált játék kell, már Bécsben is fantasztikusak voltak a szurkolóink, akik a Nagyerdei Stadionban is biztosan utánozhatatlan hangulatot fognak teremteni. Bizakodó vagyok, szoros lesz, de összejöhet, látszik, hogy egységes a csapat, a szakmai stáb is mindig profin felkészíti a fiúkat – tekintett előre Herczeg András, majd azt is elárulta, szerinte közel telt ház várható csütörtökön.