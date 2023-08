A DVSC a csütörtöki Rapid Wien elleni súlyos vereség után sem szomorkodhatott sokáig, hiszen hétfőn már a Kisvárda látogatott a Nagyerdei Stadionba. Szrdjan Blagojevics vezetőedző nem sokat variált a kezdőcsapaton, a legerősebb tizenegy futott ki a gyepre. A találkozót megelőzően érződött a múlt heti vereség a stadionban, ugyanakkor mindenki bizakodó volt a kezdést megelőzően. Ennek ellenére a B közép hétfőn este is a helyén volt, és nagy hangerővel biztatta Dzsudzsák Balázsékat. A kisvárdaiak csapatkapitánya, Lucas rögtön igyekezett borsot törni a Vasutas orra alá, hiszen a megszokottól eltérő térfélt választott a fehér mezesek középpályása. A találkozót megelőzően Garamvölgyiné Máriát gyászolta egy perces néma csenddel a közönség.

A kezdést követően el is kezdték gyűrni egymást a felek, a 3. percben az első szögletet a DVSC végezhette el, Dorian Babunszki hamar lövőhelyzetbe találta magát, de Kovács hárított. Magasabb fordulatszámon kezdett a Loki, a Szabolcs vármegyeiek alig tudták elhagyni térfelüket.

A nyomás hamar góllá érett: Dzsudzsák Balázs fantasztikusan ugratta ki Kiziridiszt a 7. percben, aki a rövid felsőbe bombázta a labdát, megszerezve ezzel a vezetést (1–0).

Forrás: Czinege Melinda

A hazaiak szerb vezetőedzőjén látszódott, mennyit jelent a korai találat. A vezetés megszerzését követően sem állt le a Loki, Baranyai futott el a szélen, majd centerezett középre, de a várdai védők menteni tudtak. A vendégek a hátrány tudatában sem változtattak sokat játékukon, csak kontrákra rendezkedtek be Gerliczki Máté tanítványai. A félidő felénél Kiziridisz és Domingues oldalt váltottak, igyekeztek minél több zavart okozni az ellenfél védelmében. A 29. minutumban Dominguest ugratta ki Babunszki, aki megállíthatatlanul robogott Kovács kapuja felé, a másik oldalon Dzsudzsák teljesen szabadon kérte a labdát, de a légiós addig-addig cselezett, míg a helyzetből nem lett semmi. Majdnem rögtön kihasználta a kimaradt lehetőséget a Kisvárda, de Makowski lövése a kapufán csattant. A folytatásban hazai labdatartás és vendég tanácstalanság következett, mindkét együttes várta már a szünetet.

Az első félidőben nem is született több találat, így 1–0-s Loki vezetésnél vonultak az öltözőbe a csapatok.

Sima lett a vége

A fordulást követő első percekben nem sokat változott a játék képe, a DVSC próbált dominálni, a Kisvárda pedig lecsapni az esetlegesen eladott labdákra. Kicsit belealudt a találkozóba a Loki, melyet ki is használt a Szabolcs vármegyei együttes, Navratil gyönyörűen húzott el a szélen, majd tette középre a játékszert, Vida pedig a kapuba bombaázott (1–1). Megpróbált gyorsan reagálni a hazai csapat, de Domingues beadását hatástalanították a fehér mezesek. Láthatóan megfogta a bekapott gól a Vasutast, kissé tanácstalannak tűntek Dominguesék. A 61. percben közel volt a vezetéshez a vendég alakulat, de Camaj középre tekerése centikkel elkerülte Megyeri Balázs kapuját. A lelátóról pedig hangos füttyszó érkezett válaszul, a B közép azonban egy pillanatra sem hagyta abba a buzdítást. Szrdjan Blagojevics igyekezett reagálni, és a pályára küldte Bódi Ádámot, Bévárdi Zsombort és Bárány Donátot is a szerb szakember. A lendület egyből látszott a DVSC-n, Bódi végezhetett el közvetlen közelről szabadrúgást, de szöglet lett a próbálkozásból. Gerliczki Máté is reagált a debreceni cserékre, a 73. minutumban kettőt cserélt a szabolcsi tréner. A 76. percben hatalmas esélyt kapott a Loki, Sztefan Loncsart kaszálták el a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt, amelyet Dzsudzsák Balázs értékesített (2–1). A lényegi kérdések a 84. percben eldőltek, Dzsudzsák Balázs hozta ziccerbe Sztefan Loncsart, aki nem hibázott és megszerezte a Vasutas harmadik gólját a 84. percben (3–1).

Egy csattanó még maradt a végére, Bódi Ádám tökéletes szabadrúgásával állította be a végeredményt (4–1), a DVSC továbbra is százszázalékos maradt az NB I.-ben.

Forrás: Czinege Melinda

A tények: