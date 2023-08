Ötfős küldöttség képviseli majd a DSI Debrecent a budapesti atlétikai világbajnokságon. Kedden vált biztossá, hogy a debreceniek kiváló rúdugrója, Klekner Hanga is bizonyíthat a seregszemlén. A kvalifikációs lista alapján 32 magyar atléta szerzett indulási jogot a tornára, rendező országként pedig további 31 sportolót nevezhetett a honi szövetség.

Úgy tűnt, világranglista helyezése alapján Hanga indulása biztos, végül viszont egy hellyel kiszorult. A zöld kártyának hála azonban mégis ott lehet a Nemzeti Atlétikai Központban, ahol augusztus 19-én kezdődnek a küzdelmek.

– Nagyon örültem, mikor kiderült, hogy indulhatok a világbajnokságon. Az volt a cél, hogy ott legyek, igaz, arra készültem, hogy helyezéssel jutok ki, nem pedig zöld kártyával, de a lényeg, hogy résztvevő lehetek – fogalmazott Hanga, akinek formájára nem lehet panasz, hiszen nemrégiben Svájcban, új egyéni csúccsal (4.46) tudott nyerni.

Jó formában érzi magát

A cívisvárosi rúdugró azt is elmondta, szeretne bizonyítani a vb-n, nem csak családjának, és barátainak, hanem a nagyközönség előtt is. – Inkább magam felé lesz nyomás rajtam a vébén, ha ugranék egy 4.50 körüli magasságot, azzal már elégedett lennék, az már indulást érne a jövő évi Eb-re, ugyanakkor úgy érzem, most olyan formában vagyok, hogy akár az országos csúcsot is elcsípjem.

Aztán ha sikerül megjavítanom az egyéni legjobbamat, ki tudja, azzal lehet továbbjutok a selejtezőből, ez majd a többiektől is függ. Izgatott vagyok, nagyon várom, remélem, felszabadultan tudok majd versenyezni.

Bennem van a vágy, hogy megmutassam, mire is vagyok képes, bizonyítani szeretném, hogy helyem van az erős nemzetközi mezőnyben – ecsetelte a négyszeres magyar bajnok atléta.