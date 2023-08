Bár már az atléták az augusztus 19-én kezdődő budapesti világbajnokságra fókuszálnak, vannak, akik előtte még versenyeznek. A DSI Debrecen négyszeres magyar bajnok rúdugrójának, Klekner Hangának vb indulása még nem biztos – legkésőbb 8-án dől el – ám a DSI Debrecen kiválósága bízik abban, zöld kártyával rekortánra léphet majd a Nemzeti Atlétikai Központban – olvasható az egyesület közlésében.

Molnár Krisztina tanítványa joggal reménykedhet, hogy ott lehet világbajnokságon a rúdugrók mezőnyében, hiszen kiváló formában van. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a pénteki nemzetközi verseny. Hanga Bernben, a Wankdorf Stadionban rendezett viadalon mérettette meg magát pénteken kora este.

A bajnok 406 centin szállt be a versenybe, mely magasságot második kísérletre teljesítette. A bemelegítő ugrás után a 421 következett, ezt is másodjára vitte át, viszont a 436 elsőre sikerült. Hanga 10 centivel feljebb tetette a lécet, ez pedig egy centivel több, mint amit eddigi pályafutása során átugrott. Első kísérletre még nem tudott átjutni ezen a magasságon, ám másodikra sikerült, ezzel pedig megjavította egyéni csúcsát. Megpróbálkozott a magyar rekorddöntéssel, de a 456-ra tett lécet mindháromszor leverte, így az érvényes országos csúcsot továbbra is edzője tartja.