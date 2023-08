A felkészülés harmadik hetét tapossák a DEAC kosarasai, akik az edzőmeccsek sorát is megkezdik. – Egyelőre amit elterveztünk, azt végre is hajtottuk, kemény edzéseken vannak túl a srácok, ennek ellenére nem panaszkodtak. Az első két hétben délelőttönként csak erőnléti foglalkozások voltak, hétfőtől már kizárólag a csarnokban vagyunk, egyre inkább a kosárlabda kerül előtérbe. A múlt szombati felkészülési találkozónk sajnos elmaradt, viszont a hét végén Szlovákiában veszünk részt egy tornán, ahol két összecsapásunk lesz, melyek biztosan jól szolgálják majd a felkészülésünket – nyilatkozta Andjelko Mandics, a DEAC vezetőedzője a gárda Facebook-oldalára feltöltött videóban.

Mandics hangsúlyozta, szerencsére a sérülések eddig elkerülték őket, aminek nagyon örülnek, hiszen már az alapozás előtt is elmondta, a lényeg, hogy mindenki legyen egészséges, és akkor biztosan jó irányba fognak haladni.

A videóból az is kiderült, kiváló a hangulat a csapaton belül, egyben van a társaság. – A srácok tisztában vannak vele, hogy a céljaink komolyabbak, mint az előző kiírásban, ennek tudatában teszik a dolgukat.

Augusztus közepén jelentették be, Rakeem Buckles személyében megtalálta ötödik légiósát is a DEAC kosárlabdacsapata, ezzel teljessé vált Andjelko Mandics együttesének külföldi kontingense. Most a legújabb igazolással kapcsolatban az edző azt nyilatkozta, ugyan még nincs csúcsformában, de van még idő, egy tapasztalt játékosról van szó, akinek a rutinja sokat jelenthet.

Életbe lép, ha felépül

Mint ismert, a DEAC kosárlabda szakosztálya közös megegyezéssel felfüggesztette Aleksej Carev szerződését, miután a szezon eleji orvosi vizsgálatok egy több hónapos kihagyással járó kézsérülést mutattak ki nála. A klubtól kapott információk szerint mindez azt jelenti, hogy Carev szerződése majd akkor lép életbe, ha rendbe jön, addig pedig nem jár neki a jussa. A DEAC mindenben támogatja a játékos rehabilitációját, s bízik benne, hogy a műtétet és teljes felépülést követően pályára léphet a Debreceni Egyetem színeiben a szezon során.