A karneváli hetet követően ismét a világ legjobb 3x3-as kosárlabdázói veszik birtokba a Debrecen főterén felállított, közel ezer fő befogadására alkalmas arénát, ugyanis szombattól jövő hét vasárnapig három 3x3-as kosárlabdaversenyt is rendeznek Debrecenben: a férfi és női mezőny pénzdíjas versenyeit követően a világ legjobb 18 év alatti válogatottjai mérik össze erejüket.

Az eseménnyel kapcsolatban csütörtök délután tartottak sajtótájékoztatót a szervezők egy belvárosi étteremben.

Köszöntőjében Papp László polgármester rámutatott, lassan történelmi dimenzióban kell beszélni a város és a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) kapcsolatáról.

2015-óta elképzelhetetlen az augusztus a 3x3 kosárlabda nélkül, eddig pontosan 20 ehhez kapcsolódó eseményt rendeztünk. A város szívében lévő Nagytemplom előtti tér ikonikus helyszín, a nemzetközi szövetség is ragaszkodik hozzá

– árult el egy kulisszatitkot Papp László.

A polgármester hozzátette, annak idején egy kis szerencse is belejátszott, a cívisváros beugróként kapta meg a lehetőséget, amivel élt, és nagy öröm számára, hogy azóta folyamatosan a 3x3-as események helyszíne. – Köszönet a hazai, a nemzetközi szövetségnek, és a debreceni rendezőgárdának a munkájáért. Idén már házigazdái voltunk az U19-es kosárlabda-világbajnokságnak, és most itt a következő komoly rendezvény. Büszke vagyok arra, hogy a város kitűnő helyszíne ennek a sporteseménynek – hangsúlyozta Papp László.

Debrecen az egyetlen

Elsőként a profi férfi csapatokat felvonultató World Tour-sorozat magyarországi állomását rendezik a hétvégén. Itt lesz az előző két év győztese, a szerb UB és a belga Antwerp, valamint az olimpiai bajnokokkal felálló lett Riga is, de magyaroknak is szoríthat majd a publikum, hiszen szabadkártyával – Debrecen néven – elindulhat majd az U23-as magyar válogatott is.

– Évek óta remekül dolgozunk együtt, melyet a debreceni szerevezők professzionális hozzáállása nagyon megkönnyít – erősítette meg Papp László szavait Maximiliano Palheiro, a FIBA 3x3 szakágának operatív vezetője. – A pandémia alatt Debrecen volt az egyetlen város, amelyik abban az évben vállalta augusztusban a 3x3-at, amiért nagyon hálásak voltunk, hiszen így tovább tudtuk gördíteni az eseményeket. Ez az év is különleges, hiszen három eseményt rendezünk meg, a fiatal játékosok testközelből láthatják majd, milyen a legmagasabb színvonalon kosarazni – mondta el a nemzetközi szövetség képviselője.

Nagy visszatérő

A férfiak versenyével párhuzamosan vasárnap elrajtol a Women's Series is, mely 2019-es debütálása után először tér vissza a cívisvárosba. A profi női csapatok pénzdíjas versenye szintén két napig tart majd, a vasárnapi csoportmeccsek után hétfőn bonyolítják le az egyenes kieséses szakaszt.

A hölgyeknél két hazai vonatkozású négyes is indul, a magyar válogatott mellett a Győr csapatáért is szoríthatunk, ráadásul 2021 után visszatér a Kossuth térre Kravjánszki-Medgyessy Dóra, aki kisfia születése óta először lép majd pályára a cívisvárosban.

A debreceni szervezőbizottság nevében Becsky István elnök köszönte meg a korábban elhangzott dicséreteket.

– Megpróbálunk évről évre fejlődni, olyan igényeket is kielégíteni, amit esetleg más utánpótlásversenyek szervezői nem tesznek meg. Az olimpia miatt is nagyon fontos a debreceni esemény, mind a férfiaknak, mind a nőknek megvan még az esélye a párizsi kvalifikációra. Ha sikerülne, az óriási siker volna, hiszen magyar alakulat még nem jutott ki a nyári játékokra 3x3-ban.

A rendezvény továbbra is ingyenes, a szervezők meglepetésekkel is készülnek.

Remélem, meglesz az 1000 fős átlagnézőszám – bizakodott Becsky István.

Büszke és bizakodó

A Women’s Series után egy nap szünetet követően a világ legjobb tizennyolc év alatti 3x3-asai következnek, öt napon keresztül feszül majd egymásnak 20-20 fiú és lány válogatott, összesen 26 ország képviselteti magát Debrecenben. Mindkét nemben ott lesz a mezőnyben a magyar válogatott, a Lekli József és Halmai Norbert vezette fiú együttesben pedig szerepet kaphat a DEAC Kosárlabda Akadémia kiválósága, Varga Ferenc is.

– Büszke vagyok rá, hogy a csapat tagja lehetek. Nagyon motiváltak vagyunk, minimális célunk, hogy továbbjussunk a csoportból. Remélem, a hazai közönség sokat segít, számos barát, ismerős lesz kint, biztos vagyok benne, ez feldob majd minket – mondta el a fiatal kosaras.

A program záróakkordjaként a szervezőbizottság együttműködési megállapodást írt alá egy támogatóval, valamint Papp László bejelentette, a 3x3-as kosárlabda-eseményekre vonatkozó szerződésüket 2026-ig meghosszabbították a nemzetközi szövetséggel.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a versenyekre a belépés ingyenes lesz, teltház esetén pedig a küzdőtér szomszédságában felállított óriáskivetítőn is lehet majd követni az eseményeket.