Augusztus 26. és szeptember 3. között három 3x3-as kosárlabda versenyt is rendeznek Debrecenben, a férfi és női mezőny pénzdíjas versenyeit követően a világ legjobb 18 év alatti válogatottjai mérik össze erejüket. 2015. óta összesen 20 három a három elleni verseny volt a Kossuth téren, visszatekintő írásunkban ezeket elevenítjük fel.

Az utcai kosárlabda komoly hagyományokkal rendelkezik a cívisvárosban, a Streetball Challenge elnevezésű sorozat már a kilencvenes évek második felétől közel két évtizeden át jelen volt a sportéletben. Kezdetben a város számos pontján feltűntek az események, a Kossuth tér mellett az egykori Kölcsey Művelődési Központ is ikonikus helyszíne volt a rendezvényeknek, de a város több bevásárlóközpontjának parkolójában is számos streetball verseny volt.

A 3x3 2010-ben tűnt fel a kosárlabdasport térképén, először a szingapúri Ifjúsági Olimpián debütált a szakág. A nagy sikernek köszönhetően a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség egyre nagyobb hangsúlyt fektetett a 3x3-ra, 2012-ben el is indult a World Tour Masters sorozat, mellyel egy példátlan sikertörténet vette kezdetét. A „félpályás kosárlabda” a meccsek egyedi hangulatának és a pörgős játékának köszönhetően hamar nagy népszerűségre tett szert, egy évtized elég volt ahhoz, hogy az utcák sportjából olimpiai sportággá váljon, Tokióban debütált is a 3x3.

Debrecen viszonylag hamar ült fel a vonatra, mely csak ezt követően kezdte meg száguldását a világhírnév felé. 2015-ben a Fülöp-szigeteken lett volna az U18-as világbajnokság, de az utolsó pillanatban visszaléptek a rendezéstől, így került először képbe a cívisváros. Sok ideje ugyan nem volt a szervezőbizottságnak a torna megszervezésére, ennek ellenére nagyszerűen sikerült az esemény, mely megalapozta az elkövetkezendő évek debreceni 3x3-as világversenyeit. Az eredményesség tekintetében is pozitívan zárult a debütálás, hiszen női válogatottunk Franciaország és az Egyesült Államok mögött a harmadik helyen zárta a világbajnokságot. Későbbi világsztárokból sem volt hiány a vb-n, hiszen az USA férfi csapatában Zach Collins, Payton Pritchard és P.J. Washington is feltűnt, akik azóta komoly NBA-s karrierrel büszkélkedhetnek, érdekesség, hogy így is elvéreztek a legjobb nyolc között.

Az ezt követő években Debrecen a 3x3 fővárosává nőtte ki magát, hiszen minden évben volt legalább egy világverseny és egy pénzdíjas World Tour forduló. 2016. és 2018. között három U18-as Európabajnokság volt a Nagytemplom előtt, a magyar lányok az első két évben eljutottak a döntőig, 2017-ben meg is nyerték azt, 2018-ban pedig a Lekli József vezette fiúk ülhettek fel Európa trónjára. 2019-ben már felnőtt kontinenstornát láthatott a debreceni publikum, melyen mindkét magyar csapat a negyeddöntőkig jutott.

2020-ban a COVID húzta keresztül az egész világ számításait, melyet a sport, és ezen belül a 3x3 is komolyan megérzett. A debreceni szervezőbizottság ekkor is bizonyította rátermettségét, a legnehezebb körülmények ellenére is megrendezésre került az Ifjúsági Fesztivál, majd egymást követő három World Tour állomás helyszíne is volt a Kossuth tér, mellyel gyakorlatilag sikerült megmenteni a sorozatot.

2021-ben egy olimpiai selejtezővel indult az év, mely Debrecen történetének első, és azóta is egyetlen ilyen magas nívóval rendelkező eseménye volt. Ugyan a férfi és női magyar válogatott is egy hajszállal lemaradt a tokiói kvalifikációról, ez a selejtezőtorna volt az egyik legsikeresebb rendezésű és legnézettebb debreceni 3x3-as verseny. Az esztendő második rendezvényén már az eredmények sem maradtak el, hiszen a debreceni Szabó Zitával felálló U18-as női nemzeti csapatunk bronzérmet szerzett a világbajnokságon.

A profi csapatokat felvonultató World Tour sorozat 2016-ban debütált városunkban, s köszönhetően a 2020-as triplázásnak, már kilenc forduló is volt a Nagytemplom előtt. Olyan nagyvárosokkal karöltve rendezhettünk már World Tour fordulókat, mint Los Angeles, Tokió, Rio de Janeiro, Peking, Párizs, Amszterdam, Mexikóváros vagy éppen Montreál, így külön büszkeség, hogy Debrecen az első helyszín, aki idén a tizedik Masters tornájára készülhet.

Az események sorát a Women’s Series zárja, mely gyakorlatilag a World Tour Masters női megfelelője. A hölgyek számára 2019. óta rendeznek pénzdíjas versenyeket, Debrecen természetesen ebben is úttörő volt, hiszen a sorozat életre keltésekor a Kossuth téri verseny is ott volt az elsők között. Négy év szünetet követően 2023-ban visszatér a WS a főtérre, csakúgy, mint a város büszkesége, Kravjánszki-Medgyessy Dóra is, aki kisfia születése óta először lép majd pályára szülővárosában.

Debrecent tehát nem véletlenül szokás a 3x3 fővárosának is nevezni, hiszen a páratlan hangulatú ikonikus helyszín és a rendre tömött lelátók mellett egyetlen város sem büszkélkedhet 20 sikeres rendezéssel. A sorminta 2023-ban is folytatódik, idén három eseménnyel gyarapodik a világversenyek száma – írta a Debreceni Sportcentrum.