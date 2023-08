Idén sem maradnak 3x3-as kosárlabda nélkül a szakág hazai szerelmesei, hiszen augusztus 26. és szeptember 3. között három világversenyt is rendeznek Debrecen főterén – írják a Debreceni Sportcentrum honlapján.

A karneváli hetet követően ismét a világ legjobb 3x3-as kosárlabdázói veszik birtokba a Debrecen főterén felállított, közel ezer fő befogadására alkalmas arénát. Elsőkét augusztus 26. és 27. között a profi csapatokat felvonultató World Tour sorozat magyarországi állomására kerül sor, 2016. óta idén 10. alkalommal rendeznek Masters tornát a Kossuth téren. Az előző két év győztese, a szerb UB és a belga Antwerp mellett biztosan ott lesz a Nagytemplom előtt az olimpiai bajnokokkal felálló lett Riga is, de magyar csapatnak is szoríthat majd a publikum, hiszen szabadkártyával elindulhat majd az U23-as magyar válogatott is.

Érkeznek a legjobbak

A férfiak versenyével párhuzamosan augusztus 27-én elrajtol a Women’s Series is, mely idén debütál a cívisvárosban. A profi női csapatok pénzdíjas versenye szintén két napig tart majd, a vasárnapi csoportmeccsek után hétfőn kerül sor az egyenes kieséses szakaszra. A hölgyeknél két hazai vonatkozású négyes is indul, a magyar válogatott mellett a Győr csapatáért is szoríthatunk, ráadásul 2021. után visszatér a Kossuth térre Kravjánszki-Medgyessy Dóra, aki kisfia születése óta először lép majd pályára szülővárosában.