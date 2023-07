Már csak öt nap és kezdődik a Debreceni Egyetem Főépülete előtti téren a nyár meghatározó nemzetközi sporteseménye, a 3x3-as Egyetemi Kosárlabda Európa-bajnokság. A viadalon nyolc magyar együttes vesz részt hat hazai felsőoktatási intézményből.

A Debreceni Egyetem női csapata Vasas Orsolya edző vezetésével a Mezei Dóra, Mondl Petra, Kovács Rebeka Anna, Baczuk Virág összeállításban készül a kontinenstornára, míg a fiúk négyese Erdei Ádám irányítása mellett a Neuwirth Bence, Horváth Botond, Gáspár Mátyás, Várbíró Gergő összetételű együttessel száll harcba a minél előkelőbb helyezésekért – olvasható a Debreceni Egyetem oldalán.

Komolyan veszik

A sportolói esküt Neuwirth Bencétől, a GTK Gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatójától hallhatja majd a közönség a nyitóünnepségen. A fiatal kosaras a DEAC NB I/A-s csapata mellett már 3x3-as kosárviadalokon is szépen gyűjtötte a pontokat.

– Játszottam már a Nagytemplom előtt is, az is egy nagyon emlékezetes verseny volt, most az egyetem Főépülete előtt megint csak erre számítok. Kiváló helyszín lesz, nagyon szép környezetben fogunk játszani. Ennek az egész eseménynek talán az a lényege, hogy minden résztvevő jól érezze magát, hiszen egy nagyszerű hangulatú versenylehetőség, emellett mindenképpen nagyon komolyan vesszük – hangsúlyozta a játékos.

A kosaras hozzátette: különlegesebbé teszi a nyári felkészülésüket az Európa-bajnokság, amelyen felszabadult játékra számít. Meglátása szerint a szervezőgárda rendkívül profin készül a versenyre, így várhatóan minden adott lesz egy nagyszerű hangulatú kosaras fiesztához.

A július 15-én kezdődő 3x3-as Egyetemi Kosárlabda Európa-bajnokságon 17 ország 35 egyeteméről 40 csapat vesz részt. A szombati nyitónapon a gyakorlásé és a hivatalos megnyitóé lesz a főszerep, a mérkőzéseket július 16-a és 19-e között rendezik.

A meccsekre a belépés díjtalan, a hangulat pedig várhatóan fergeteges lesz a Debreceni Egyetem emblematikus Főépülete előtt berendezett eseményhelyszínen.