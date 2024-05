Az esővízgyűjtés jelentőségéről beszélt Papp László, Debrecen polgármestere, aki elmondta, a különösen csapadékszegény 2022-es év hívta fel rá a figyelmet, hogy a városi polgároknak is van lehetősége megbecsülni és megtartani a vizet. – Tavaly kísérleti jelleggel 500 esővízgyűjtő hordót osztottunk ki Debrecen déli részén. A projekt sikere arra ösztönzött, hogy a 2024-es költségvetésbe egy nagyszabású edényzetakciót tervezzünk, ami által még többen részt tudnak venni a kertes házak lakosai közül a Zöld Kódex A víz a közös kincsünk nevezetű programjában. 5500 edényt terveztünk szétosztani, de a nagy érdeklődésre való tekintettel végül 6500 esővízgyűjtőt szereztünk be 117 millió forintból – ismertette a számokat a polgármester.

Papp László (balról) és Balázs Ákos az esővízgyűjtőedények kiosztásáról tartott sajtótájékoztatón

Forrás: Molnár Péter

Balázs Ákos alpolgármester arról beszélt, hogy bár az esővízgyűjtők kiosztása fontos mérföldköve a nemrégiben a városi közgyűlés által elfogadott Zöld Kódexnek, vagyis a Város Környezetvédelmi Programjának. – Igyekszünk minél több debrecenit bevonni a kezdeményezésekbe, és előremutató jógyakorlatokat kialakítani, a közösségi kert is ilyen, ahol most vagyunk. Ehhez segítséget nyújt a Future of Debrecen mozgalom, ahol a szükséges szaktudás is rendelkezésre áll. Jelenleg ötven intézkedés van folyamatban a közös cél érdekében, szeretnénk megpályázni az Európa Zöld Fővárosa címet, ehhez összefogásra és közös gondolkozásra van szükség – fogalmazott.

Hétfőn indul az esővízgyűjtők kiosztása Debrecenben

Április 18-án indult az igényla regisztráció két hete alatt 8800 debreceni jelezte, hogy szeretne esővízgyűjtő edényt. A sikeresen regisztrálók közül 6500-nak biztosítunk hordót, számukra a mai napon küldjük ki e-mailben az átvétel helyét és idejét. Az átvétel Debrecenben huszonöt különböző helyszínen zajlik május 27. és június 8. között

– tájékoztatott a részletekről Papp Viktor, a debreceni közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának vezetője. Hangsúlyozta, az esővízgyűjtőket csakis a megadott helyen és időben lehet átvenni, ha valakinek nem alkalmas az e-mailben kiküldött időpont, akkor az e-mailhez csatolt meghatalmazással más eljárhat a nevében. Arra is felhívta a sikeresen igénylők figyelmét, hogy az átvételi pontokra gépjárművel érkezzenek, és készítsék elő azt, hajtsák le a csomagtartót, hogy gördülékeny legyen a folyamat. Mint elmondta, a hordó paraméterei szintén szerepelnek az e-mailben, hogy könnyebben meg lehessen tervezni a szállítását és gördülékenyen menjen az átadás.

Katona Erzsébet, a debreceni 21-es választókörzet képviselője elmondta, körzetének lakói az elsők között vehetik majd át a gyűjtőket. – Kismacs, Nagymacs, Ondód, az Akadémiakert és Tócóliget lakosai közül 404-en igényeltek edényt. Sokféle gyűjtőt tettünk már ki ezeken a városrészeken, hiszen nagyon környezettudatos az itt élő lakosság. Gyűjtöttünk műanyagkupakokat, használt olajat, és osztottuk komposztálókat – sorolta körzetének zöld intézkedéseit.