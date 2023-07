A már eldőlt, hogy a Debreceni Egyetem mindkét csapata sikerrel vette a debreceni rendezésű 3x3-as Egyetemi Kosárlabda Európa-bajnokság csoportkörét.

Időrendi sorrendben előbb a fiúk biztosították be a továbbjutásukat, akik a horvát karlováci egyetem gárdáját győzték le hétfő este. A lefújás után Erdei Ádám edző elégedetten értékelt a Haonnak.

– Ezen a győzelmen múlott, hogy bejutunk-e a legjobb 16 közé. Azt látni kell, hogy az a három csapat, amely megelőzött minket a csoportban, egy kicsivel nagyobb játékerőt képvisel. Szerettük volna legalább az egyiküket meglepni, a bécsiek ellen vasárnap este nagyon közel is voltunk hozzá, de végül nem sikerült.

Mindezek ellenére az elsődleges célunkat, hogy bejussunk a 16 közé, azt teljesítettük, emiatt innentől kezdve már minden meccs ajándék számunkra.

Megpróbálunk majd nyilván meccseket nyerni a következő szakaszban is, nem feltett kézzel állunk oda. Azon leszünk, hogy továbbra is jó hangulatú mérkőzéseket játszunk egy ilyen csodálatos helyszínen – mondta el Erdei Ádám.

Erdei Ádám, a DEAC férfi csapatának edzője

Forrás: Czinege Melinda

Megmutatták

A lányok nem sokkal a fiúk után léptek pályára, mivel délelőtt 18–4-re kikaptak a madridi egyetem gárdájától, a török Atilim Egyetem ellen mindenképp javítani szerettek volna, szerencsére, ez sikerült is.

– Nagyon fontos volt a csoportbéli helyezésünkhöz, hogy ezt a meccset megnyerjük – szögezte le portálunknak Mezei Dóra, az együttes játékosa. – Mivel az előző mérkőzésen, a spanyolok ellen nem sikerült úgy teljesíteni, ahogy szerettük volna, meg akartuk mutatni, képesek vagyunk akár elsöprő győzelmet is aratni. Kedden még lejátsszuk az utolsó csoportmeccsünket a Miskolci Egyetem gárdája ellen. Ha azt is megnyerjük, akkor másodikként rögtön megyünk az elődöntőbe, úgyhogy megpróbáljuk majd ott is a lehető legjobb teljesítményt nyújtani.

Remekül érzem magam ezen az Európa-bajnokságon, szerintem nagyon hangulatos itt a szökőkút és a főépület előtt kosarazni.

Persze pokoli meleg van, de pont ettől szép ez a szabadtéri 3x3-as kosárlabda. A tíz perc játékidő rövid, úgyhogy az összecsapások eleje arra megy rá, hogy megismerjük az ellenfelet, aztán megpróbáljuk minél hamarabb megvalósítani a saját játékunkat – nyilatkozta az összecsapáson 3 pontot szerző Mezei Dóra

Törölték a hétfő esti programot

A Debrecenre lecsapó vihar és a várható, esetleges további zivatarok miatt a Szervezőbizottság az EUSA helyszínen tartózkodó szakembereivel egyetértésben úgy döntött, hogy a 3x3 Egyetemi Kosárlabda Európa-bajnokság programját a résztvevők biztonsága érdekében megszakítja. Folytatás kedd reggel 8:00 órakor. A debreceni lányok utolsó csoportmeccse így 11.20-ra csúszott. A fiúk meccse 12.10-től lesz a D csoport győztese, a litván Vytautas Magnus University gárdája ellen.