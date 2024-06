Véget ért a Bábolnai Ménesbirtokon rendezett négynapos nemzetközi díjugrató verseny, amelynek különösen az utolsó napja sikerült kiválóan ifjabb Szabó Gábor számára, hiszen Xixo Borgia-val megnyerte az esemény legmagasabb díjazású versenyszámát, a Pettkó-Szandtner Tibor emlékét őrző, Longines világranglista pontot adó 145 cm-es nagydíjat a török Omar Karaevli és a szlovákiai David Horváth előtt. A DEAC lovasa az alappálya után az összevetésben is hibátlant lovagolt, ideje pedig a leggyorsabb volt a 30 fős mezőnyben. A kiváló díjugratónak nem ez volt az egyetlen nagy sikere vasárnap, hiszen a CSI2* Middle Tour döntőjében is mindenkit maga mögé utasított For The Momenttel.

Pénteken két csapatversenyt is rendeztek. A Fábián Maját is a soraiban tudó „Fehérek” a második helyen végeztek a 125 cm-es kategóriában, míg Fábián Johanna 135 cm-en a zöld csapat tagjaként lett másodi, írta az egyetemi klub honlapja.