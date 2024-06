A világhírű harmadik generációs lovaspálya-építő szakember, Fintha Gábor a közelmúltban „Hortobágyért” díjat vehetett át Jakab Ádám polgármestertől, erről a település első embere posztolt is a közösségi oldalán. A 76 éves, aktív, a FEI (Nemzetközi Lovassport Szövetség) legmagasabb szintű pályaépítője a napokban fogadta a Haont hortobágyi otthonában, ahol azonnal megtudtuk, nem véletlen a világhír, a ház falait számtalan díj, fotó díszíti, amiket a kitartó, kiemelkedő munkájáért kapott.

Fintha Gábor hortobágyi otthonában mutatta meg munkáit

Forrás: Kiss Annamarie

Fintha Gábor már gyerekkorában imádta a lovakat

Ottjártunkkor megtudtuk, Fintha Gábor Mátészalkán született és Porcsalmán nevelkedett, középiskolás korában debreceni diák lett, a Református Gimnáziumban érettségizett, majd a Debreceni Agrártudományi Egyetem hallgatója volt, majd később gyakorlatát a Hortobágyi Állami Gazdaságban végezte, ahol az akkori vezetőség állást ajánlott neki a végzés utánra.

Már pici gyerekkoromtól kezdve vonzottak a lovak, amikor a szüleim azt akarták, hogy hagyjam abba a sírást, akkor odatoltak az ablakhoz, ugyanis a szomszédban volt egy kis csikó, és azt néztem, mit csinál, hogyan szaladgál

– kacagott fel Fintha Gábor. Majd kitért arra, miután elvégezte az egyetemet, eltökélt szándéka volt, hogy lovakkal foglalkozzon, így lett, hogy a hobbija ugyanaz, mint a foglalkozása. Kiemelte: soha nem úgy kel(t) fel, hogy jaj, megint munkába kell mennie, szó szerint örömmel kezdte a napot a sikeres fogathajtó.

­– A ménesben kezdtem el dolgozni, majd innen is vonultam nyugdíjba. Először ménesvezető-helyettes, majd Hetey Gyurka bácsi utódaként ménesvezető vált belőlem. Sok munka hárult rám, de minden percét élveztem, a lótenyésztést kellett irányítanom és koordinálnom. Körülbelül 200-250 ló napi ellátásáért feleltem, és ebbe beletartozik a belovaglás is, de persze nem egyedül ültem meg őket, az még nekem is sok lenne – fogalmazott mosollyal az arcán. Hozzátette: a mindennapi teendők mellett megismerkedett a négyesfogat-hajtással, először Pásztor György fogatát vette át, 1974-ben kezdett versenyszerűen sportolni, három év múlva már a nemzeti válogatott tagja lett.