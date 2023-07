Továbbjutott a Debreceni Egyetem férficsapata a debreceni rendezésű 3x3-as Egyetemi Kosárlabda Európa-bajnokság csoportköréből, miután 13–9-re legyőzte horvát ellenfelét, a Karlovac University of Applied Sciencest az utolsó mérkőzésén.

Remekül kezdtek a mieink, 7–0-ra elléptek ellenfelüktől. Aztán a horvátok is megérkeztek a meccsbe, feljöttek 8–5-re, időt is kértek a mieink. A holtponton aztán Gáspár Mátyás kosarával lendült túl a gárda, szükség is volt rá, mert már két pontra kközelítették meg a délszlávok a mieinket. 11–8-nál léptünk be az utolsó percbe, Neuwirth Bence kosara tett pontot a mérkőzésre.

Erdei Ádám csapata ezzel a minimális célját már teljesítette.