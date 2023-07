Magabiztos, 20–9-es győzelmet aratott török ellenfele, az Atilim Universit fölött a Debreceni Egyetem női csapata a debreceni rendezésű 3x3-as Egyetemi Kosárlabda Európa-bajnokságon hétfő este. Pedig nem úgy indult a meccs, hogy fieszta lesz a vége. Ellentmondást nem tűrően kezdett a török gárda, jött is a lelátóról a jótanács a lelátóról, hogy a 22-est sokkal szorosababn kellene fogni. Ekkor már 7–4 volt nem ide,de szerencsére visszajöttek a mieink (8–8, 5. perc). Sőt, mit visszajöttek, át is vették a vezetést, olyannyira, hogy az utolsó percekben már nem is kellett izgulni a sikerért. A lányoknak még lesz egy meccsük kedden 8.55-től a Miskolci Egyetem gárdája ellen, ha ott is győznek, akkor csoportmásodikok lesznek.