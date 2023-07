Hazánk legjobb atlétái gyűlnek össze a 128. országos bajnokságon pénteken és szombaton a Nemzeti Atlétikai Központban. Az ob minden évben a szezon egyik fő megmérettetése, ebben az esztendőben viszont még a szokásosnál is fontosabb: ez lesz az augusztusi világbajnokság tesztviadala, ráadásul már nem csupán a vb-re, hanem a jövő évi Európa-bajnokságra és a párizsi olimpiára is lehet szintet teljesíteni, valamint pontokat szerezni a kvalifikációs ranglistára.

Természetesen a DSI Debrecen sportolói sem maradnak távol a budapesti viadaltól, 13 atléta képviseli a cívisvárosi színeket. Közülük Kozák Luca két számban, 100-on, és 100 gáton is indul. Az Eb-ezüstérmes gátas számára ugyan kimaradt a fedettpályás szezon, azonban így is egyre jobb formát mutat. Nemrégiben, Lengyelországban az idei legjobbjával, 12.89-cel rukkolt elő. – Élesedik a formám, már a gyorsítást is elkezdtük.

Mivel a vb-szintem már megvan, így óvatosabban építettük fel a szezonomat, eddig csak négy gátas versenyem volt

– mondta el érdeklődésünkre Luca, aki szerint biztosan hatalmas élmény lesz az új Nemzeti Atlétikai Központban versenyezni. – Bár nagyon sok helyen álltam már rajthoz, de így is biztos vagyok benne, hogy óriási élmény lesz az ob. Abból a szempontból is kiváló alkalom ez a viadal, hogy az augusztusi vb előtt megismerhetjük a helyszínt, hogy hol van a call room, milyen idő van ott, és még sorolhatnám. Ezek apróságoknak tűnnek, de fontosak – fogalmazott az olimpikon atléta, majd a várakozásaira is rátért.

A 100 méteres síkfutás számomra csak egy kiegészítő szám, nincs elvárás, nincs cél. Ezzel együtt azért szeretném megdönteni az egyéni csúcsomat, azonban ha ez nem jön össze, akkor sem dől össze a világ, megnézzük, hol tart a sík formám. Ez pénteken lesz, majd másnap jön a gát, melyen címvédőként indulok, na, itt már szeretnék letenni olyat az asztalra, amellyel én is meg vagyok elégedve

– vetítette előre Kozák Luca.

Szeret erős mezőnyben versenyezni

Suba László tanítványa a július 18-án, Székesfehérváron megrendezendő Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíjon is indul, ahol ott lesz a mezőnyben a szám tokiói olimpiai bajnoka, a Puerto Rico-i Jasmine Camacho-Quinn, a világcsúcstartó és világbajnoki címvédő nigériai Tobi Amusan, az Európa-bajnok lengyel Pia Skrzyszowska, az amerikai bajnok Alaysha Johnson, valamint a 2019-es vb-aranyérmes amerikai Nia Ali is. Luca már várja azt a viadalt is, mivel szeret erős mezőnyben versenyezni, így a résztvevők kiléte pluszban motiválja az országos csúcstartót.

Kozák Luca nevét az elmúlt években egyre többen megismerték, eredményeinek hatására ő lett a magyar atlétika egyik zászlóshajója. A mindig mosolygós debreceni lány ezzel kapcsolatban elmondta, megtanulta kezelni a rivaldafényt, eleinte mindenkinek próbált megfelelni, de rá kellett jönnie, hogy néha muszáj nemet is mondania, és csak magára koncentrálnia.

KSZD