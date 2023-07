Egy nagy közös összejövetellel zárta az elmúlt szezont szerda este a Debreceni Egyetem Atlétikai Club a Hallban. Az egyetemi és városvezetők mellett természetesen a szakosztályok irányítói, edzői, valamint sportolói is együtt ünnepeltek. Az eseményen díjakkal ismerték el a legjobbakat, az év feltörekvő sportága a lovaglás lett.

Ez a szakosztály 2021 decemberétől működik a DEAC égisze alatt, és az ország egyik legjobb díjugratóját, ifjabb Szabó Gábort is a soraiban tudhatja. – Abszolút meglepett minket az elismerés, nem számítottunk rá. Örülök, hogy jelen tudtunk lenni az évzárón, és személyesen vehettük át a díjat – fogalmazott Gábor, aki szerint egyre népszerűbb a sportáguk hazánkban, akár a tíz-húsz évvel ezelőtti viszonyokhoz képest is óriásit fejlődött, amihez hozzájárul, hogy a kormány is nagyban támogatja a lovassportot.

– A szövetség célja, hogy harminc év után ismét legyen lovasunk az olimpián, erre hajtok én is, mint a magyar válogatott tagja – tudtuk meg.

Büszkék tanítványukra

Ifj. Szabó Gábornak múlt hétvégén Szilvásváradon sikerült megnyernie egy Grand Prix-fordulót a saját lovával, az idei célja pedig, hogy Milánóban ott legyen az Európa-bajnokságon. A debreceniek kiváló díjugratója szülei révén ismerkedett meg ezzel a különleges sportággal, édesapja is versenyző volt.