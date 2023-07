Három sportágban csaknem 1100 egyetemi sportoló lépett pályára két nap alatt a tizenhatodik alkalommal megrendezett Campus Sportfesztiválon. A rendezvény ebben az évben is rekordot döntött, a szervezők szerint az évről évre növekvő érdeklődés ebben az évben is megmutatta a sportfesztivál fontosságát és közösségépítő erejét.

Kispályás labdarúgásban, 3x3-as kosárlabdában és strandröplabdában mérték össze erejüket a csapatok a július 18-19. között rendezett Campus Sportfesztiválon. A cél ezúttal is a mozgás, a sportolás, az egészséges életmód népszerűsítése, valamint a közösségépítés volt.

A sportfesztiválra az ország minden pontjáról érkeztek csapatok, így a főváros mellett Győrből és Szegedről is érkeztek nevezések, valamint több szomszédos határon túli területről, Erdélyből, Felvidékről, Újvidékről és Kárpátaljáról, illetve messzebbről, Hollandiából, Németországból, Ausztriából és Dániából is pályára léptek csapatok a DEAC Sportcampuson. Ez azt jelenti, hogy a sportfesztivál országos és nemzetközi szinten is meghatározó tényezővé vált.

- A regisztrációs szűrön csak néhányan akadtak fenn, a bejelentkezett csapatok túlnyomó többsége részt vett a versenyeken, amelyek nem csak a sport, hanem a kapcsolatépítés szempontjából is sikeres volt. Az erdélyi Sapientia Egyetem most először vett részt a fesztiválon. Az erdélyi egyetem jelezte, hogy annyira elnyerte tetszésüket a rendezvény, hogy jövőre minden sportágban szeretnék képviseltetni magukat.

Sok dunántúli csapat is érkezett, ami azért fontos, mert nem csak a Debreceni Egyetemet, hanem a Campus Fesztivált és a várost is megismerhetik.

A sportfesztivál megrendezésében olyan szintű rutinra tettünk szert az elmúlt tizenhat alkalommal, hogy ez a tapasztalat garancia lehet arra, hogy a jövőben is a megszokott magas színvonalon szervezzük meg a két napos eseményt - nyilatkozta Fenyves Veronika, a szervezőbizottság tagja.



Forrás: Molnár Péter

Dékán Tamás a rendezvény főszervezője a hirek.unideb.hu-nak kiemelte: ezúttal is sikert aratott a sportfesztivál, hiszen minden eddiginél többen, csaknem 1100-an küzdöttek a végső győzelemért.

- Minden alkalommal meglepődünk, hogy ilyen sokan érkeznek a sportfesztiválra, noha ez már a tizenhatodik alkalom volt. Ezek szerint egyre több fiatal számára fontos, hogy sportoljanak, versenyezzenek, részt vegyenek a Debreceni Egyetem mozgást népszerűsítő küldetésében.

A rendezvény különlegessége és egyedisége azonban nem csupán ennyiből áll, hiszen itt igazi közösségek kovácsolódnak, igazi fesztiválhangulatban versenyezhetnek az amatőr sportolók, ugyanakkor valódi célokért küzdhetnek.

Egyfajta kuriózumnak számít ez a sportesemény, hiszen az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb könnyűzenei fesztiváljához kapcsolódik. Úgy gondolom, hogy idén is sikerült a maximumot kihozni a sportfesztiválból, újra megmutattuk, milyen különleges szimbiózis van a sport és a Debreceni Egyetem között – hangsúlyozta Dékán Tamás.

A legtöbb sportoló a kispályás labdarúgásban volt érdekelt, idén összesen több mint ötszázan rúgták a bőrt. A legtöbb csapat a strandröplabda bajnokságban küzdött, itt 82 együttes lépett pályára. A 3x3-as kosárlabda küzdelmeiben is jóval többen vettek részt a mostani kiírásban mint az elmúlt években, a férfiak között 27, a hölgyeknél pedig 12 együttes versengett a győzelemért. A labdarúgóknál új bajnokot avattak, a férfi kosárlabdázóknál a tavalyi ezüstérmes ezúttal behúzta a bajnoki címet, akárcsak a női kosarasok. A strandröplabdában sem tudta a tavalyi győztes megvédeni a címét.