A kiváló fizikai paraméterekkel (188 cm/85 kg) rendelkező fiatalember a michigani Houghtonban látta meg a napvilágot, ott sajátította el a hoki alapjait is – számolt be róla a DEAC honlapja. 2010-től 2015-ig a Michigan középiskola együttesében pallérozódott, az első említett szezonban 72, utána 61 pontot átlagolt. Egy évre rá átigazolt a New Jersey Junior Titans, majd a Michigan Tech csapatához, ám az utóbbi társaságnál nem tudott annyira eredményesen játszani, mint korábban.

A 2021/22-es és a 2022/23-as idényben a Kalamazoo Wings ECHL gárdájában jégkorongozott és mindkét idényben 18-18 pontot szorgoskodott össze.